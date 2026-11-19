На социально-культурную сферу в 2027 году в Курской области направят порядка 60,5% всех расходов. На социальное обеспечение планируется 8,5 млрд руб., на здравоохранение — 15,7 млрд руб. без учета федеральных средств. Сумма включает как страховые взносы за неработающее население, так и льготное лекарственное обеспечение, продолжение строительства детской многопрофильной больницы в Курске, капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера и создание диализного центра в областной многопрофильной клинической больнице, уточнил господин Хинштейн.