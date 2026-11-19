Бюджет Курской области на 2027 год прошел первое чтение с дефицитом 6,6 млрд рублей
На третьем заседании Курской областной Думы VIII созыва депутаты «практически единогласно» поддержали в первом чтении проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Доходы бюджета планируются на уровне 95,7 млрд руб., расходы — 102,3 млрд руб., а дефицит — 6,6 млрд руб. По словам главы региона, «это связано с финансированием инфраструктурных проектов, которые дают стимул экономическому росту».
Налоговые и неналоговые доходы казны составят 93,9 млрд руб., что на 8,9 млрд больше, чем в 2026 году.
«Хороший тренд: регион стал больше зарабатывать самостоятельно. Это результат нашей совместной работы — и экономики, и налоговой службы»,— прокомментировал Александр Хинштейн.
На социально-культурную сферу в 2027 году в Курской области направят порядка 60,5% всех расходов. На социальное обеспечение планируется 8,5 млрд руб., на здравоохранение — 15,7 млрд руб. без учета федеральных средств. Сумма включает как страховые взносы за неработающее население, так и льготное лекарственное обеспечение, продолжение строительства детской многопрофильной больницы в Курске, капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера и создание диализного центра в областной многопрофильной клинической больнице, уточнил господин Хинштейн.
«Цифры первого чтения — не окончательные. Финальные параметры определим ко второму чтению, когда будут известны точные объемы федеральной поддержки. И тогда общий объем бюджета, в этом нет никаких сомнений, снова значительно превысит 100 млрд руб. — как и в прошлые годы, мы перешагиваем эту отметку»,— отметил губернатор Курской области.
«Ъ-Черноземье» публиковал более подробные параметры проекта бюджета региона на следующий год, а также рассказывал, что по итогам первого полугодия 2026-го наибольшее снижение доходов среди консолидированных бюджетов субъектов РФ в номинальном выражении было отмечено именно в Курской области, где они снизились на 40,9 млрд руб., или на 36,2%. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ уменьшились в 42 регионах, но наибольшее снижение зафиксировали тоже в Курской области — в 2,9 раза. Аналитики связывают это со снижением объема перечисленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов.