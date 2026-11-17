Елена Чечунова с 1988 года преподавала в торгово-экономическом техникуме Нижнего Тагила, с 1989 работала в администрации города, возглавляла комитет мэрии по экономике и ценовой политике. В 2006-м избиралась депутатом областной думы Заксобрания Свердловской области, в 2010-м была утверждена ее председателем и секретарем свердловского реготделения ЕР. После объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году заняла посты вице-спикера Заксобрания и руководителя партийной фракции. С 2016 года госпожа Чечунова перестала быть заместителем председателя областного парламента, однако возглавила комитет Заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. В новом созыве его возглавил экс-депутат Госдумы, биатлонист Антон Шипулин.