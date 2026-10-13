Новый созыв доверили новому спикеру

Дмитрию Жукову 49 лет, он уроженец Серова. В 2011 и 2013 годах будущий спикер пытался избраться в заксобрание по Серовскому округу от «Справедливой России», однако вначале проиграл Денису Паслеру, а позже Сергею Семеновых (все шли от «Единой России»). Во время работы господина Паслера председателем правительства Свердловской области в 2012-2016 годах Дмитрию Жукову удалось избраться в региональный парламент по Серовскому округу от «Единой России» по итогам выборов в 2016 году, а позже переизбраться в 2021 и 2026 годах.