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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Урал

Новый созыв доверили новому спикеру

Председателем заксобрания Свердловской области избран Дмитрий Жуков

13.10.2026, 21:19
На первом заседании заксобрания Свердловской области девятого созыва депутаты распределили руководящие посты. Председателем парламента избран Дмитрий Жуков, предыдущий спикер Людмила Бабушкина стала его первым заместителем. Губернатор Денис Паслер считает, что новый спикер сможет справиться с «вызовами времени» и совместно с правительством «стабилизировать ситуацию» на территории. Вопрос о наделении полномочиями сенатора экс-мэра Екатеринбурга Алексея Орлова пока отложен, так как еще не завершен процесс согласования.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков перед принесением присяги

Председатель законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков перед принесением присяги

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Депутат от «Единой России» Дмитрий Жуков стал единственным претендентом на пост председателя заксобрания Свердловской области. Его кандидатуру представила Людмила Бабушкина, которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году. Она напомнила, что в 2021 году предложила избрать господина Жукова главой комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, а спустя год парламентарий дорос до должности первого вице-спикера. «Он принимал активное участие в разработке законов»,— отметила госпожа Бабушкина.
Дмитрий Жуков перед голосованием за его кандидатуру предупредил депутатов, что их ждут «пять лет напряженной работы». Он пояснил, что в «условиях санкционного давления» на Среднем Урале необходимо решить проблему низкой рождаемости, повысить уровень жизни населения, усовершенствовать системы мер по подготовке кадров для промышленности и по поддержке участников СВО.
«Открытость к людям, чуткое внимание к их заботам и проблемам должны оставаться фундаментом нашей деятельности. Каждый наказ избирателей должен быть услышан. Только через постоянный контакт с территориями мы сможем добиться реальных изменений»,— подчеркнул господин Жуков.
Его кандидатуру единогласно поддержали все 48 присутствующих депутатов, включая 13 депутатов от оппозиционных партий. Руководитель фракции КПРФ Олег Гордеев рассказал «Ъ-Урал», что коммунисты отказались от выдвижения своего кандидата в пользу господина Жукова из-за его «профессионализма». Руководитель реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова отметила его «прямолинейность и ответственность». Лидер свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг указал на «опыт» господина Жукова, а глава фракции «Справедливая Россия» Екатерина Есина похвалила его за «конструктивное взаимодействие».
«Должно быть движение вперед, а Дмитрий Геннадьевич молодой, грамотный, перспективный. При нем будет живой диалог в комитетах и в парламентском часе, где будут обсуждаться необходимые меры для жителей области. Это тот правильный выбор, который поможет вывести Свердловскую область в лидеры среди регионов РФ»,— подчеркнула госпожа Есина. Она напомнила, что в 2004 и 2014 годах будущий спикер избирался в думу Серова от «Справедливой России».

Дмитрию Жукову 49 лет, он уроженец Серова. В 2011 и 2013 годах будущий спикер пытался избраться в заксобрание по Серовскому округу от «Справедливой России», однако вначале проиграл Денису Паслеру, а позже Сергею Семеновых (все шли от «Единой России»). Во время работы господина Паслера председателем правительства Свердловской области в 2012-2016 годах Дмитрию Жукову удалось избраться в региональный парламент по Серовскому округу от «Единой России» по итогам выборов в 2016 году, а позже переизбраться в 2021 и 2026 годах.

После избрания на пост спикера Дмитрий Жуков пообещал коллегам, что приложит «все силы, знания, опыт для того, чтобы оправдать доверие». «В единстве, открытом диалоге и работе мы сможем добиться поставленных целей»,— заверил он.
Нового председателя сразу поздравил губернатор Денис Паслер. Он подтвердил депутатам, что господин Жуков «готов к вызовам» и донастройке регионального законодательства с учетом ощутимых для региона «внешних проблем, которые создаются государству». «При совместной работе мы найдем правильные решения, которые позволят стабилизировать ситуацию и решать задачи, чтобы регион развивался, а жители чувствовали поддержку и защиту»,— обратился к депутатам губернатор.
Господин Паслер подчеркнул, что за время работы Людмилы Бабушкиной спикером все чиновники и депутаты убедились в ее «мудрости».
Он пояснил, что заксобрание при ней выстроило работу «со всеми в регионе» и оперативно принимало необходимые для областного правительства законы. «Людмила Валентиновна — уникальный человек, единственный в области, кто выбран почетным гражданином в шести городах. Она сделала огромные шаги в развитии территорий»,— отметил губернатор.
В конце выступления Денис Паслер вручил Дмитрию Жукову заранее готовое удостоверение председателя, а Людмиле Бабушкиной — букет цветов. Депутаты наделили экс-спикера полномочиями первого заместителя председателя, предусмотрели ей по одному помощнику и советнику, и изменили областной закон, который ранее запрещал признавать почетными гражданами Свердловской области действующих парламентариев. Ожидается, что Денис Паслер в ближайшее время подпишет указ о присвоении почетного звания госпоже Бабушкиной.
В ходе общения с журналистами господин Паслер заявил, что у Людмилы Бабушкиной еще в 2021 году «были мысли о подготовке преемника». «Это жизнь. Самое главное, что это делается планово, уделяется время подготовке человека, есть время для совместной работы, чтобы окончательно убедиться, что это правильное решение»,— пояснил губернатор.
В рамках заседания депутаты распределили большую часть руководящих постов, однако не стали рассматривать кандидатов в члены Совета федерации РФ — представителя заксобрания Свердловской области. По данным источников «Ъ-Урал», сенатором должен стать бывший мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отставку которого 12 октября приняла городская дума. Дмитрий Жуков рассказал «Ъ-Урал», что на место сенатора рассматривается только один кандидат, который «прошел еще не все согласования».
«Нет решения Совета федерации и "Единой России", требуется согласование с генсоветом, бюро высшего совета партии. Там еще больше согласований, чем по председателю заксобрания»,— признался спикер.
Слева направо: Алексей Орлов, Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий

Слева направо: Алексей Орлов, Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В новом созыве бывшие мэры Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (управлял городом в 1992-2010 годах) и Александр Высокинский (в 2018-2020 годах), которые после отставки представляли законодательную власть региона в Совете федерации, получили посты вице-спикеров. До завершения согласования Алексей Орлов, в отличие от большинства депутатов, будет трудиться рядовым членом комитета по законодательству и общественной безопасности без зарплаты из бюджета Свердловской области.

Василий Алексеев

Депутаты заняли места

По итогам голосования на выборах 18-20 сентября «Единая Россия» увеличила свою фракцию в новом созыве с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух
1/201/20
Депутат заксобрания Свердловской области, бывший мэр Березовского Евгений Писцов перед началом заседания
2/202/20
Впервые мандаты депутатов заксобрания получили 20 политиков из 50: 12 от «Единой России», три — от КПРФ, по два — от ЛДПР и «Новых людей», один — от «Справедливой России»
3/203/20
Депутат заксобрания Свердловской области, бывший депутат думы Екатеринбурга Алексей Смирнов перед началом заседания
4/204/20
Депутаты заксобрания Свердловской области от партии "Единая Россия"
5/205/20
На первом заседании заксобрания Свердловской области были распределены руководящие посты
6/206/20
Председателем заксобрания Свердловской области избрали руководителя исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Дмитрия Жукова. Он сменил Людмилу Бабушкину, которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году
7/207/20
Депутаты заксобрания Свердловской области Дмитрий Жуков и Людмила Бабушкина перед началом заседания
8/208/20
Депутаты от КПРФ перед началом заседания
9/209/20
Депутаты заксобрания Свердловской области, бывшие мэры Екатеринбурга Алексей Орлов, Александр Высокинский и Аркадий Чернецкий
10/2010/20
Депутаты заксобрания Свердловской области от партии "Новые люди"
11/2011/20
Депутат заксобрания Свердловской области Владимир Радаев
12/2012/20
Председатель заксобрания Свердловской области Дмитрий Жуков и губернатор Свердловской области Денис Паслер
13/2013/20
Председатель законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков (в центре) во время заседания
14/2014/20
Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Денис Паслер
15/2015/20
Депутаты заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин и Антон Шипулин
16/2016/20
Заместителями председателя заксобрания Свердловской области стали шесть депутатов от «Единой России» и один от КПРФ
17/2017/20
Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский
18/2018/20
Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер (справа)
19/2019/20
Депутаты законодательного собрания Свердловской области девятого созыва во время первого заседания
20/2020/20
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