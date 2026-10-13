Новый созыв доверили новому спикеру
Председателем заксобрания Свердловской области избран Дмитрий Жуков
13.10.2026, 21:19
На первом заседании заксобрания Свердловской области девятого созыва депутаты распределили руководящие посты. Председателем парламента избран Дмитрий Жуков, предыдущий спикер Людмила Бабушкина стала его первым заместителем. Губернатор Денис Паслер считает, что новый спикер сможет справиться с «вызовами времени» и совместно с правительством «стабилизировать ситуацию» на территории. Вопрос о наделении полномочиями сенатора экс-мэра Екатеринбурга Алексея Орлова пока отложен, так как еще не завершен процесс согласования.
Депутат от «Единой России» Дмитрий Жуков стал единственным претендентом на пост председателя заксобрания Свердловской области. Его кандидатуру представила Людмила Бабушкина, которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году. Она напомнила, что в 2021 году предложила избрать господина Жукова главой комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, а спустя год парламентарий дорос до должности первого вице-спикера. «Он принимал активное участие в разработке законов»,— отметила госпожа Бабушкина.
Дмитрий Жуков перед голосованием за его кандидатуру предупредил депутатов, что их ждут «пять лет напряженной работы». Он пояснил, что в «условиях санкционного давления» на Среднем Урале необходимо решить проблему низкой рождаемости, повысить уровень жизни населения, усовершенствовать системы мер по подготовке кадров для промышленности и по поддержке участников СВО.
«Открытость к людям, чуткое внимание к их заботам и проблемам должны оставаться фундаментом нашей деятельности. Каждый наказ избирателей должен быть услышан. Только через постоянный контакт с территориями мы сможем добиться реальных изменений»,— подчеркнул господин Жуков.
Его кандидатуру единогласно поддержали все 48 присутствующих депутатов, включая 13 депутатов от оппозиционных партий. Руководитель фракции КПРФ Олег Гордеев рассказал «Ъ-Урал», что коммунисты отказались от выдвижения своего кандидата в пользу господина Жукова из-за его «профессионализма». Руководитель реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова отметила его «прямолинейность и ответственность». Лидер свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг указал на «опыт» господина Жукова, а глава фракции «Справедливая Россия» Екатерина Есина похвалила его за «конструктивное взаимодействие».
«Должно быть движение вперед, а Дмитрий Геннадьевич молодой, грамотный, перспективный. При нем будет живой диалог в комитетах и в парламентском часе, где будут обсуждаться необходимые меры для жителей области. Это тот правильный выбор, который поможет вывести Свердловскую область в лидеры среди регионов РФ»,— подчеркнула госпожа Есина. Она напомнила, что в 2004 и 2014 годах будущий спикер избирался в думу Серова от «Справедливой России».
Дмитрию Жукову 49 лет, он уроженец Серова. В 2011 и 2013 годах будущий спикер пытался избраться в заксобрание по Серовскому округу от «Справедливой России», однако вначале проиграл Денису Паслеру, а позже Сергею Семеновых (все шли от «Единой России»). Во время работы господина Паслера председателем правительства Свердловской области в 2012-2016 годах Дмитрию Жукову удалось избраться в региональный парламент по Серовскому округу от «Единой России» по итогам выборов в 2016 году, а позже переизбраться в 2021 и 2026 годах.
После избрания на пост спикера Дмитрий Жуков пообещал коллегам, что приложит «все силы, знания, опыт для того, чтобы оправдать доверие». «В единстве, открытом диалоге и работе мы сможем добиться поставленных целей»,— заверил он.
Нового председателя сразу поздравил губернатор Денис Паслер. Он подтвердил депутатам, что господин Жуков «готов к вызовам» и донастройке регионального законодательства с учетом ощутимых для региона «внешних проблем, которые создаются государству». «При совместной работе мы найдем правильные решения, которые позволят стабилизировать ситуацию и решать задачи, чтобы регион развивался, а жители чувствовали поддержку и защиту»,— обратился к депутатам губернатор.
Господин Паслер подчеркнул, что за время работы Людмилы Бабушкиной спикером все чиновники и депутаты убедились в ее «мудрости».
Он пояснил, что заксобрание при ней выстроило работу «со всеми в регионе» и оперативно принимало необходимые для областного правительства законы. «Людмила Валентиновна — уникальный человек, единственный в области, кто выбран почетным гражданином в шести городах. Она сделала огромные шаги в развитии территорий»,— отметил губернатор.
В конце выступления Денис Паслер вручил Дмитрию Жукову заранее готовое удостоверение председателя, а Людмиле Бабушкиной — букет цветов. Депутаты наделили экс-спикера полномочиями первого заместителя председателя, предусмотрели ей по одному помощнику и советнику, и изменили областной закон, который ранее запрещал признавать почетными гражданами Свердловской области действующих парламентариев. Ожидается, что Денис Паслер в ближайшее время подпишет указ о присвоении почетного звания госпоже Бабушкиной.
В ходе общения с журналистами господин Паслер заявил, что у Людмилы Бабушкиной еще в 2021 году «были мысли о подготовке преемника». «Это жизнь. Самое главное, что это делается планово, уделяется время подготовке человека, есть время для совместной работы, чтобы окончательно убедиться, что это правильное решение»,— пояснил губернатор.
В рамках заседания депутаты распределили большую часть руководящих постов, однако не стали рассматривать кандидатов в члены Совета федерации РФ — представителя заксобрания Свердловской области. По данным источников «Ъ-Урал», сенатором должен стать бывший мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отставку которого 12 октября приняла городская дума. Дмитрий Жуков рассказал «Ъ-Урал», что на место сенатора рассматривается только один кандидат, который «прошел еще не все согласования».
«Нет решения Совета федерации и "Единой России", требуется согласование с генсоветом, бюро высшего совета партии. Там еще больше согласований, чем по председателю заксобрания»,— признался спикер.
В новом созыве бывшие мэры Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (управлял городом в 1992-2010 годах) и Александр Высокинский (в 2018-2020 годах), которые после отставки представляли законодательную власть региона в Совете федерации, получили посты вице-спикеров. До завершения согласования Алексей Орлов, в отличие от большинства депутатов, будет трудиться рядовым членом комитета по законодательству и общественной безопасности без зарплаты из бюджета Свердловской области.