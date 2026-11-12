Экс-руководитель фракции ЕР в свердловском Заксобрании получила мандат Орлова
Избирательная комиссия Свердловской области официально передала вакантный мандат депутата регионального Законодательного собрания бывшему руководителю фракции «Единая Россия» в свердловском парламенте Елене Чечуновой. Решение было принято на основании постановления, вынесенного комиссией после рассмотрения соответствующих документов. О том, что мандат намерены передать госпоже Чечуновой, ранее сообщал «Ъ-Урал».
Депутатское кресло освободилось в связи с досрочным прекращением полномочий экс-мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. 10 ноября он был наделен статусом сенатора РФ, что автоматически повлекло за собой утрату им места в региональном парламенте. Отметим, что после ухода господина Орлова в Совет федерации мандат мог получить ректор УрФУ Илья Обабков. И бывший мэр, и глава вуза участвовали в сентябрьских выборах в Заксобрание в составе Кировской территориальной группы партсписка «Единой России». Тогда Алексей Орлов занял в ней первое место, а Илья Обабков шел под вторым номером. Третьим шел депутат Екатеринбургской гордумы от «Единой России», директор АНО «Чистый город» Артур Зиганшин.
Господин Обабков в разговоре с «Ъ-Урал» ранее заявил, что передаст мандат другому политику в случае соответствующего партийного решения, господин Зиганшин тогда от комментариев отказался. Источники заявляли, что мандат было решено передать Елене Чечуновой.
Напомним, госпожа Чечунова избиралась в составе Первоуральской территориальной группы партсписка ЕР (возглавила его), но после распределения мандатов между пятью партиями не получила депутатское кресло.