Ректор УрФУ заявил о готовности отказаться от мандата в свердловском Заксобрании
Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков получил право занять место депутата Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России», мэра Екатеринбурга в 2021-2026 годах Алексея Орлова, который покинул региональный парламент в связи с наделением полномочиями члена Совета федерации РФ — представителя законодательной власти региона. В разговоре с «Ъ-Урал» глава вуза отметил, что передаст депутатское кресло другому политику в случае соответствующего партийного решения, однако выразил готовность приступить к работе в Заксобрании.
«Если партия скажет — надо, комсомол ответит — есть! Я готов ко всему, нагрузка колоссальная, но она и не будет падать — я попал в ректора экстремально быстрым способом, и уже готов верить во все»,— отметил господин Обабков.
Алексей Орлов и Илья Обабков участвовали в сентябрьских выборах в Заксобрание в составе Кировской территориальной группы партсписка «Единой России»: градоначальник занял в ней первое место, а ректор УрФУ шел под вторым номером. В случае отказа главы вуза от депутатского мандата экс-мэра, кресло в региональном парламенте достанется депутату гордумы Екатеринбурга от «Единой России», директору АНО «Чистый город» Артуру Зиганшину (третий номер в Кировской тергруппе партсписка «Единой России»). В разговоре с «Ъ-Урал» политик отказался комментировать свои планы по переходу в Заксобрание.
Как рассказал «Ъ-Урал» источник в свердловском правительстве, власти региона решили передать вакантный мандат господина Орлова бывшему руководителю фракции «Единая Россия» в Заксобрании Елене Чечуновой (первый номер в Первоуральской тергруппе партсписка), которая изначально не смогла переизбраться. После наделения полномочиями депутата она, вероятно, вновь возглавит объединение, которым руководила на протяжении 15 лет. На первом заседании депутаты от «Единой России» в октябре оставили соответствующую позицию вакантной. Спикер, руководитель исполкома свердловского реготделения партии Дмитрий Жуков тогда рассказал «Ъ-Урал», что альтернативу госпоже Чечуновой найти не просто.
По итогам выборов в сентябре ЕР увеличила фракцию в новом созыве Заксобрания Свердловской области по сравнению с прошлым с 33 депутатов до 36, четырем оппозиционным партиям досталось всего 14 мест. Партия власти избрала своих представителей на шесть позиций вице-спикеров (из семи) и утвердила главами всех восьми комитетов, председателями четырех постоянных комиссий (из пяти). Новым спикером Заксобрания впервые за 15 лет стал Дмитрий Жуков — он сменил Людмилу Бабушкину («Единая Россия»), которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году.