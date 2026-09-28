Мэру приглянулся мандат депутата

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сложил полномочия в связи с избранием депутатом законодательного собрания Свердловской области. Врио мэра стал его первый заместитель Рустам Галямов. Эксперты связывают смену главы Екатеринбурга напрямую с прошлогодней сменой губернатора Свердловской области, когда регион вместо Евгения Куйвашева возглавил Денис Паслер. Не исключено, что Алексей Орлов станет представителем заксобрания в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

О том, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказался от своих полномочий и стал депутатом заксобрания, стало известно на заседании избирательной комиссии Свердловской области. На сентябрьских выборах в региональный парламент Алексей Орлов баллотировался от «Единой России» по списку Кировской территориальной группы.

Алексею Орлову 59 лет. Он родился в поселке Пенья Тюменской области. С 1993 года он работал в МВД, с 2005 года занял должность первого вице-мэра Тобольска, администрацию которого возглавлял будущий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 2007 году господин Куйвашев возглавил администрацию Тюмени, а господин Орлов стал его заместителем по экономике, финансам и налогам. В 2012 году господин Куйвашев стал губернатором Свердловской области, а господин Орлов перешел на работу в региональное правительство: был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития, первым заместителем губернатора. В конце 2020 года Алексей Орлов был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга, в феврале 2021 года избран гордумой мэром, в феврале 2026 года переизбран.

В мэрии Екатеринбурга подтвердили информацию об уходе мэра с должности. «Решение об отставке, в соответствии с Уставом города, будут принимать депутаты гордумы»,— указано в сообщении.

Председатель заксобрания Свердловской области предыдущего созыва Людмила Бабушкина (она на сентябрьских выборах вновь была избрана депутатом) пояснила, что должность, которую Алексей Орлов может занять в региональном парламенте, предстоит обсудить на заседании кадровой комиссии и с губернатором. «Если говорить о законотворческой деятельности, то с опытом мэра он, конечно, подготовлен»,— сказала она.

По данным «Ъ-Урал», Алексей Орло может занять должность сенатора в Совете федерации от законодательной власти Свердловской области. Сейчас им является бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, ставший сенатором в 2021 году. В таком случае мандат депутата заксобрания получит следующий по списку ректор УрФУ Илья Обабков. А если он откажется быть депутатом, то место займет депутат думы Екатеринбурга Артур Зиганшин.

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, Алексей Орлов сейчас находится в отпуске, а исполняющим обязанности главы является первый вице-мэр Рустам Галямов. По данным «Ъ-Урал», он является наиболее вероятным кандидатом на пост главы Екатеринбурга. В последние месяцы Рустам Галямов принимал участие в городских мероприятиях совместно с губернатором Свердловской области Денисом Паслером без участия Алексея Орлова. Так, в начале сентября они проверили благоустройство набережной Исети и Ольховки по проекту, который победил в голосовании «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) и получил федеральное финансирование.

Рустаму Галямову 47 лет. Он окончил Тюменский государственный университет по специальностям «юриспруденция» и «экономика». В администрации Екатеринбурга он работает с 2021 года, до этого он занимал должность заместителя министра строительства Свердловской области, возглавлял казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) «Управление капитального строительства». С февраля 2026 года господин Галямов занимает должность первого вице-мэра Екатеринбурга, до этого в статусе заместителя главы города курировал строительство и транспорт.

«Как только в прошлом году Денис Паслер стал губернатором, многие пророчили почти мгновенную отставку Алексея Орлова, поскольку он был выходцем из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева»,— пояснил политолог Сергей Мошкин. По его словам, Алексей Орлов «старался понравиться» новому губернатору в роли мэра, а Денис Паслер инициировал его участие в выборах в заксобрание

Политолог Константин Калачев считает, что Алексей Орлов и Александр Высокинский находятся «на равных» в роли претендентов в члены Совета федерации. Эксперт отметил, что исход зависит во многом не только от решений на региональном уровне, но и от наличия у претендентов федеральных лоббистов и от мнения председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

«Рустам Галямов в случае назначения мэром будет обязан Денису Паслеру, и в этом смысле он станет "своим"»,— добавил господин Калачев. «Он показал себя системным управленцем, генерирующим идеи, умеющим наладить работу. У него хорошие отношения с бизнесом, крупными финансовыми группами. Хоть должность мэра и причисляют к политическим, это в большей степени хозяйственник»,— добавил Сергей Мошкин.

Анна Капустина, Василий Алексеев