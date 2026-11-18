Роджер Мур впервые сыграл Бонда в «Живи и дай умереть» (1973) и расстался с ролью после «Вида на убийство» (1985). На его счету семь фильмов — рекорд официальной серии. Его 007 расправлялся с противниками с подчеркнутой невозмутимостью и иронией

На фото: Рождер Мур с Барбарой Бах в «Шпионе, который меня любил» (1977), получившем три номинации на «Оскар»