Джефф Безос лично помог выбрать нового исполнителя роли Бонда
По словам американского миллиардера, были проведены «настоящие старомодные кинопробы». С каждым из пяти отобранных на роль кандидатов было снято по три разные сцены, а затем сделанные записи просмотрели и проанализировали.
Господин Безос признался, что он и режиссер фильма Дени Вильнёв поначалу относились к Роберту Паттинсону с некоторым предубеждением, поскольку искали менее известного актера. «Но на кинопробах стало совершенно очевидно, что он и есть Джеймс Бонд»,— сказал Джефф Безос. По словам основателя Амазона, в Паттинсоне есть «что-то особенное».
Как отмечает газета, Amazon купила киностудию MGM за $8,5 млрд в 2022 году, а ранее получила творческий контроль над франшизой о Бонде более чем за $1 млрд. Эксперты предполагают, что Amazon может расширить ее до вселенной спин-оффов.