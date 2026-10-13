Депутаты от ЕР и СР возглавили комитеты и комиссии в свердловском заксобрании
По аграрной политике и земельным отношениям — гендиректор Ирбитского молочного завода, депутат двух созывов Григорий Бачериков. Он сменил на посту экс-министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, который не смог переизбраться. Заместителями господина Бачерикова стали депутат пяти созывов, бывшая глава Ирбитского района Елена Трескова (ЕР) и участник СВО, директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов (ЛДПР). Всего в комитет вошли пять человек;
По молодежной политике и развитию физической культуры, спорта и туризма — биатлонист, депутат Госдумы двух созывов Антон Шипулин. Посты его заместителей заняли депутаты двух созывов от ЕР Сергей Мелехин и Евгений Старков. Членами комитета стали шесть политиков;
По развитию инфраструктуры и жилищной политики — мэр Березовского в 2011-2026 годах Евгений Писцов. Замещать его будут бывший депутат думы Серова Сергей Семакин (ЕР) и депутат заксобрания двух созывов, руководитель фракции КПРФ Олег Гордеев. В состав комитета вошли семь человек.
По бюджету, финансам и налогам — его продолжит возглавлять экс-мэр Ивделя, депутат двух созывов Петр Соколюк. Заместителями председателя утвердили гендиректора группы компаний Brozex, депутата трех созывов Вячеслава Брозовского, гонщика, депутата двух созывов Сергея Карякина и советника директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексея Смирнова (все от ЕР). Всего членами комитета стали шесть политиков;
По региональной политике и развитию МСУ — должность его председателя вновь досталась депутату четырех созывов, бывшему руководителю фракции ЛДПР Михаилу Зубареву. Посты заместителей получили бывший вице-мэр Екатеринбурга, экс-министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко (ЕР) и депутат двух созывов, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг. В состав комитета вошли шесть человек.
По вопросам законодательства и общественной безопасности. Пост и.о. председателя занял заместитель главы комитета, депутат двух созывов, участник СВО Тарас Исаков (ЕР). Заместителем руководителя комитета среди всех шести его членов также стал депутат двух созывов, руководитель фракции «Новые люди» Рант Краев;
По социальной политике. Временно руководить комитетом будет заместитель его главы, депутат четырех созывов Вячеслав Погудин (ЕР). Среди шести членов комитета посты заместителя председателя также получили Вячеслав Брозовский, депутаты четырех созывов Евгений Зяблицев (все от ЕР) и двух созывов, директор медицинского центра «Гармония» в Екатеринбурге Леонид Хаютин («Новые люди»).
Мандатной — Елена Трескова (ЕР). Пост ее заместителя получил депутат трех созывов, вице-спикер Михаил Клименко (ЕР). В состав комиссии вошли шесть человек.
По регламенту — Михаил Зубарев (ЕР). Членами комиссии стали четыре человека.
По межпарламентской деятельности — депутат четырех созывов Вячеслав Вегнер (ЕР). Среди пяти членов комиссии пост заместителя председателя получил Тарас Исаков.
По контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами — вице-спикер с 2011 года Виктор Якимов (ЕР). Его заместителем среди пяти членов комиссии избрали Вячеслава Погудина.
По итогам голосования на выборах 18-20 сентября «Единая Россия» увеличила свою фракцию в новом созыве с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. Впервые мандаты депутатов заксобрания получили 20 политиков из 50: 12 от «Единой России», три — от КПРФ, по два — от ЛДПР и «Новых людей», один — от «Справедливой России».