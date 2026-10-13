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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Урал

Депутаты от ЕР и СР возглавили комитеты и комиссии в свердловском заксобрании

13.10.2026, 16:15
Законодательное собрание Свердловской области на первом заседании избрало депутатов от «Единой России» (ЕР) руководителями всех восьми комитетов регионального парламента. Комиссии представительного органа возглавили четыре политика от партии власти и один от «Справедливой России» (СР). Больше всего мест заместителей председателей комитетов и комиссий досталось ЕР (16), три позиции — ЛДПР, по две — КПРФ и «Новым людям», одна — «Справедливой России».
Григорий Бачериков
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Григорий Бачериков

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Антон Шипулин (в центре)
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Антон Шипулин (в центре)

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Евгений Писцов
3/123/12

Евгений Писцов

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Петр Соколюк
4/124/12

Петр Соколюк

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Михаил Зубарев
5/125/12

Михаил Зубарев

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Альберт Абзалов
6/126/12

Альберт Абзалов

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Тарас Исаков
7/127/12

Тарас Исаков

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вячеслав Погудин
8/128/12

Вячеслав Погудин

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Елена Трескова
9/129/12

Елена Трескова

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вячеслав Вегнер (справа)
10/1210/12

Вячеслав Вегнер (справа)

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Виктор Якимов
11/1211/12

Виктор Якимов

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Екатерина Есина
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Екатерина Есина

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В частности, новыми председателями комитетов стали:

  • По аграрной политике и земельным отношениям — гендиректор Ирбитского молочного завода, депутат двух созывов Григорий Бачериков. Он сменил на посту экс-министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, который не смог переизбраться. Заместителями господина Бачерикова стали депутат пяти созывов, бывшая глава Ирбитского района Елена Трескова (ЕР) и участник СВО, директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов (ЛДПР). Всего в комитет вошли пять человек;

  • По молодежной политике и развитию физической культуры, спорта и туризма — биатлонист, депутат Госдумы двух созывов Антон Шипулин. Посты его заместителей заняли депутаты двух созывов от ЕР Сергей Мелехин и Евгений Старков. Членами комитета стали шесть политиков;

  • По развитию инфраструктуры и жилищной политики — мэр Березовского в 2011-2026 годах Евгений Писцов. Замещать его будут бывший депутат думы Серова Сергей Семакин (ЕР) и депутат заксобрания двух созывов, руководитель фракции КПРФ Олег Гордеев. В состав комитета вошли семь человек.

Руководителей не стали менять в комитетах:

  • По бюджету, финансам и налогам — его продолжит возглавлять экс-мэр Ивделя, депутат двух созывов Петр Соколюк. Заместителями председателя утвердили гендиректора группы компаний Brozex, депутата трех созывов Вячеслава Брозовского, гонщика, депутата двух созывов Сергея Карякина и советника директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексея Смирнова (все от ЕР). Всего членами комитета стали шесть политиков;

  • По региональной политике и развитию МСУ — должность его председателя вновь досталась депутату четырех созывов, бывшему руководителю фракции ЛДПР Михаилу Зубареву. Посты заместителей получили бывший вице-мэр Екатеринбурга, экс-министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко (ЕР) и депутат двух созывов, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг. В состав комитета вошли шесть человек.

Новый комитет по промышленной политике, предпринимательству, экологии и охране окружающей среды возглавил депутат шести созывов Альберт Абзалов. Он был создан после ликвидации комитетов по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (руководил господин Абзалов) и по экологии, природопользованию и охране окружающей среды (его главой был Михаил Ершов, который проиграл праймериз ЕР). Заместителями Альберта Абзалова стали исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин (ЕР), медиаменеджер Андрей Бурграт (ЛДПР) и депутат от КПРФ Виталий Ряписов. В состав нового комитета вошли семь человек.
В ходе заседания спикер Дмитрий Жуков (ЕР) пояснил, что члены двух комитетов не смогли избрать председателей:

  • По вопросам законодательства и общественной безопасности. Пост и.о. председателя занял заместитель главы комитета, депутат двух созывов, участник СВО Тарас Исаков (ЕР). Заместителем руководителя комитета среди всех шести его членов также стал депутат двух созывов, руководитель фракции «Новые люди» Рант Краев;

  • По социальной политике. Временно руководить комитетом будет заместитель его главы, депутат четырех созывов Вячеслав Погудин (ЕР). Среди шести членов комитета посты заместителя председателя также получили Вячеслав Брозовский, депутаты четырех созывов Евгений Зяблицев (все от ЕР) и двух созывов, директор медицинского центра «Гармония» в Екатеринбурге Леонид Хаютин («Новые люди»).

В разговоре с «Ъ-Урал» Дмитрий Жуков рассказал, что в двух комитетах отложили вопросы по председателям из-за незавершенных консультаций по кандидатурам. Он пояснил, что на каждый руководящий пост претендуют несколько человек. «У меня не было времени после принятия других решений, поэтому перенесли эти вопросы»,— добавил спикер.
Комиссиями в заксобрании продолжат руководить:

  • Мандатной — Елена Трескова (ЕР). Пост ее заместителя получил депутат трех созывов, вице-спикер Михаил Клименко (ЕР). В состав комиссии вошли шесть человек.

  • По регламенту — Михаил Зубарев (ЕР). Членами комиссии стали четыре человека.

  • По межпарламентской деятельности — депутат четырех созывов Вячеслав Вегнер (ЕР). Среди пяти членов комиссии пост заместителя председателя получил Тарас Исаков.

  • По контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами — вице-спикер с 2011 года Виктор Якимов (ЕР). Его заместителем среди пяти членов комиссии избрали Вячеслава Погудина.

Новым руководителем комиссии по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании заксобрания кандидатур на должность судей заняла депутат двух созывов от «Справедливой России», бывшая заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина. Она сменила депутата двух созывов от КПРФ Игоря Аксенова, который не смог переизбраться от ЕР. Пост ее заместителя среди пяти членов комиссии получила Елена Трескова.
Без постов в заксобрании остались всего 14 депутатов. В их числе мэр Екатеринбурга в 2021-2026 годах Алексей Орлов, депутат трех созывов, председатель профсоюзной организации «Евраз НТМК» Владимир Радаев, ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергей Павленко, гендиректор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов, президент академии хоккея с мячом «Уральский трубник» Павел Булатов, депутат пяти созывов, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко, глава администрации Восточного управленческого округа региона в 2009-2026 годах Николай Клевец, гендиректор компании «Святогор» Дмитрий Тропников и ректор УрГПУ, бывший министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов (все от ЕР), депутаты двух созывов от КПРФ Римма Скоморохова и Николай Коробейников, депутаты одного созыва от «Новых людей» Ирина Виноградова и Дмитрий Дымшаков, депутат одного созыва от «Справедливой России», участник СВО Максим Чирышев.

По итогам голосования на выборах 18-20 сентября «Единая Россия» увеличила свою фракцию в новом созыве с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. Впервые мандаты депутатов заксобрания получили 20 политиков из 50: 12 от «Единой России», три — от КПРФ, по два — от ЛДПР и «Новых людей», один — от «Справедливой России».

На этом же заседании депутаты впервые за 15 лет избрали председателем заксобрания вместо Людмилы Бабушкиной (ЕР) руководителя исполнительного комитета регионального отделения партии власти Дмитрия Жукова. Его заместителями стали шесть политиков от ЕР и один от КПРФ.

Василий Алексеев

Депутаты заняли места

По итогам голосования на выборах 18-20 сентября «Единая Россия» увеличила свою фракцию в новом созыве с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух
1/201/20
Депутат заксобрания Свердловской области, бывший мэр Березовского Евгений Писцов перед началом заседания
2/202/20
Впервые мандаты депутатов заксобрания получили 20 политиков из 50: 12 от «Единой России», три — от КПРФ, по два — от ЛДПР и «Новых людей», один — от «Справедливой России»
3/203/20
Депутат заксобрания Свердловской области, бывший депутат думы Екатеринбурга Алексей Смирнов перед началом заседания
4/204/20
Депутаты заксобрания Свердловской области от партии "Единая Россия"
5/205/20
На первом заседании заксобрания Свердловской области были распределены руководящие посты
6/206/20
Председателем заксобрания Свердловской области избрали руководителя исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Дмитрия Жукова. Он сменил Людмилу Бабушкину, которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году
7/207/20
Депутаты заксобрания Свердловской области Дмитрий Жуков и Людмила Бабушкина перед началом заседания
8/208/20
Депутаты от КПРФ перед началом заседания
9/209/20
Депутаты заксобрания Свердловской области, бывшие мэры Екатеринбурга Алексей Орлов, Александр Высокинский и Аркадий Чернецкий
10/2010/20
Депутаты заксобрания Свердловской области от партии "Новые люди"
11/2011/20
Депутат заксобрания Свердловской области Владимир Радаев
12/2012/20
Председатель заксобрания Свердловской области Дмитрий Жуков и губернатор Свердловской области Денис Паслер
13/2013/20
Председатель законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков (в центре) во время заседания
14/2014/20
Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Денис Паслер
15/2015/20
Депутаты заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин и Антон Шипулин
16/2016/20
Заместителями председателя заксобрания Свердловской области стали шесть депутатов от «Единой России» и один от КПРФ
17/2017/20
Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский
18/2018/20
Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер (справа)
19/2019/20
Депутаты законодательного собрания Свердловской области девятого созыва во время первого заседания
20/2020/20
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