Депутаты от ЕР и СР возглавили комитеты и комиссии в свердловском заксобрании

В разговоре с «Ъ-Урал» Дмитрий Жуков рассказал, что в двух комитетах отложили вопросы по председателям из-за незавершенных консультаций по кандидатурам. Он пояснил, что на каждый руководящий пост претендуют несколько человек. «У меня не было времени после принятия других решений, поэтому перенесли эти вопросы»,— добавил спикер.