Шесть депутатов от ЕР и коммунист стали вице-спикерами свердловского заксобрания
Спикер однопалатного заксобрания в 2011-2026 годах Людмила Бабушкина (избрана по Богдановичскому округу; ЕР);
Первый вице-спикер свердловского заксобрания с 2021 года, глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах, член Совета федерации РФ в 2010-2021 годах Аркадий Чернецкий (избран по списку ЕР).
Вице-спикер с 2011 года, мэр Каменска-Уральского в 1996-2008 годах, депутат Госдумы одного созыва, депутат однопалатного заксобрания четырех созывов Виктор Якимов (избран по Каменск-Уральскому округу; ЕР);
Вице-спикер с 2016 года, депутат заксобрания трех созывов, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков (избран по Ленинскому округу; ЕР);
Вице-спикер с 2019 года, депутат заксобрания трех созывов Михаил Клименко (избран по Кировскому округу; ЕР);
Глава Екатеринбурга в 2018-2020 годах, член Совета федерации РФ в 2021-2026 годах Александр Высокинский (избран по списку ЕР);
Депутат Госдумы пяти созывов Николай Езерский (избран по списку КПРФ).
На выборах в свердловское заксобрание 18-20 сентября проголосовали 1 587 003 избирателя (явка составила 47,82%). По итогам распределения мандатов между партсписками «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от партии власти с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов.