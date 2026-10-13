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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Урал

Шесть депутатов от ЕР и коммунист стали вице-спикерами свердловского заксобрания

13.10.2026, 09:58
Законодательное собрание Свердловской области утвердило заместителями председателя регионального парламента шесть представителей от «Единой России» (ЕР) и одного члена фракции КПРФ. Их кандидатуры единогласно поддержали депутаты от всех пяти парламентских партий, включая ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливую Россию».
Людмила Бабушкина
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Людмила Бабушкина

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Аркадий Чернецкий
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Аркадий Чернецкий

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Виктор Якимов
3/73/7

Виктор Якимов

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Виктор Маслаков (справа)
4/74/7

Виктор Маслаков (справа)

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Михаил Клименко
5/75/7

Михаил Клименко

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Александр Высокинский
6/76/7

Александр Высокинский

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Николай Езерский (в центре)
7/77/7

Николай Езерский (в центре)

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Первыми заместителями председателя стали:

  • Спикер однопалатного заксобрания в 2011-2026 годах Людмила Бабушкина (избрана по Богдановичскому округу; ЕР);

  • Первый вице-спикер свердловского заксобрания с 2021 года, глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах, член Совета федерации РФ в 2010-2021 годах Аркадий Чернецкий (избран по списку ЕР).

На посты заместителей председателя избраны:

  • Вице-спикер с 2011 года, мэр Каменска-Уральского в 1996-2008 годах, депутат Госдумы одного созыва, депутат однопалатного заксобрания четырех созывов Виктор Якимов (избран по Каменск-Уральскому округу; ЕР);

  • Вице-спикер с 2016 года, депутат заксобрания трех созывов, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков (избран по Ленинскому округу; ЕР);

  • Вице-спикер с 2019 года, депутат заксобрания трех созывов Михаил Клименко (избран по Кировскому округу; ЕР);

  • Глава Екатеринбурга в 2018-2020 годах, член Совета федерации РФ в 2021-2026 годах Александр Высокинский (избран по списку ЕР);

  • Депутат Госдумы пяти созывов Николай Езерский (избран по списку КПРФ).

В ходе этого же заседания депутаты избрали новым председателем заксобрания руководителя исполнительного комитета регионального отделения «Единой России», первого вице-спикера с 2022 года Дмитрия Жукова. Он стал единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост. Политик сменил в кресле спикера Людмилу Бабушкину, которая возглавила однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году.

На выборах в свердловское заксобрание 18-20 сентября проголосовали 1 587 003 избирателя (явка составила 47,82%). По итогам распределения мандатов между партсписками «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от партии власти с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов.

«Единая Россия» увеличила фракцию в заксобрании с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух.
Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев