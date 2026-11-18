Ни один из обзоров критиков не оказался отрицательным, даже в самых критичных новая часть GTA получила не ниже 90 баллов из 100. Оценки от игроков на Metacritic пока отсутствуют. Официальный релиз игры состоится в полночь 19 ноября, но из-за разницы в часовых поясах она уже доступна игрокам из Новой Зеландии.