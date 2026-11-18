GTA VI стала одной из двух самых высокооцененных игр в истории
Видеоигра Grand Theft Auto VI от студии Rockstar получила рекордно высокие оценки критиков. Средний балл новой части GTA на Metacritic составил 99 из 100 на основе 146 обзоров критиков. До этого такой оценки достигла только The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998 год) на Nintendo 64. Теперь они обе возглавляют рейтинг самых высокооцененных игр в истории.
Ни один из обзоров критиков не оказался отрицательным, даже в самых критичных новая часть GTA получила не ниже 90 баллов из 100. Оценки от игроков на Metacritic пока отсутствуют. Официальный релиз игры состоится в полночь 19 ноября, но из-за разницы в часовых поясах она уже доступна игрокам из Новой Зеландии.
Игра уже получила восемь номинаций на The Game Awards 2026, в том числе и «Игра года». За главную награду GTA VI поборется, среди прочих, и с ремейком Ocarina of Time на Nintеndo Switch 2, вышедшим 5 ноября.
GTA VI вышла на консоли последнего поколения — PS5 и Xbox Series X/S. Продажи игры по предзаказам превысили $1,4 млрд. Дата релиза на ПК пока неизвестна. Ожидается, что это произойдет не ранее 2027 года. Предыдущая часть серии вышла в 2013 году, ее оценка на Metacritic — 97 баллов.