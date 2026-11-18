«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 194
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как биоэкономика становится одной из самых перспективных ниш для предпринимателей, про итоги первых конкурсов «Развитие-Био» и «Коммерциализация-Био» и про планы компании «Альготек Грин Технолоджи».
0:00
0:00
Сыры на отечественных заквасках, биоразлагаемая упаковка в супермаркетах и умные кормовые добавки для сельхозпредприятий. Без биотехнологий невозможно представить и обыденную жизнь, и развитие экономики будущего.
Для российских предпринимателей биоэкономика одна из самых быстрорастущих и перспективных ниш: бизнес активно инвестирует в создание новых продуктов из органики. Тем более что компании могут рассчитывать на финансовую поддержку для масштабирования своих разработок и запуска новых проектов.
Так, Фонд содействия инновациям по нацпроекту «Технологическое обеспечение биоэкономики» подвел итоги первых специализированных конкурсов «Развитие-Био» и «Коммерциализация-Био». Гранты до 40 млн руб. получили 18 компаний. Среди них тверской производитель «Альготек Грин Технолоджи». Предприятие в промышленных масштабах выращивает одноклеточные микроводоросли, в частности хлореллу, и делает из них натуральные биодобавки как для людей, так и для сельского хозяйства, пояснил “Ъ FM” директор по развитию бизнеса и международным проектам компании Артемий Прокопенко:
«Для нашей компании это уже четвертый грант от Фонда содействия инновациям. В рамках гранта мы планируем, во-первых, модернизировать нашу платформу для повышения выхода продукции и, как следствие, улучшения экономики процесса. Мы единственные в России, кто развивает линейку лиофилизированной хлореллы для человеческого потребления. Соответственно, в этих целях мы планируем это направление расширять дальше, приобретаем более производительное оборудование для получения сухого продукта высокого качества. Этот продукт несравним с теми аналогами, которые у нас сейчас есть на рынке — это Азия: Китай, Индия в первую очередь. И, наконец, мы планируем начать работу с проектом гетеротрофного культивирования, когда процесс происходит без света, то есть новое направление, что позволит расширить как технологическую, так и продуктовую линейку. С помощью господдержки, гранта мы планируем выйти на стабильный рост выручки порядка 50% в год по текущим и перспективным продуктам».
Как рассказали в Фонде содействия инновациям, прошедший конкурс стал первым в сфере биоэкономики с такими крупными чеками. Но далеко не последним.