«Для нашей компании это уже четвертый грант от Фонда содействия инновациям. В рамках гранта мы планируем, во-первых, модернизировать нашу платформу для повышения выхода продукции и, как следствие, улучшения экономики процесса. Мы единственные в России, кто развивает линейку лиофилизированной хлореллы для человеческого потребления. Соответственно, в этих целях мы планируем это направление расширять дальше, приобретаем более производительное оборудование для получения сухого продукта высокого качества. Этот продукт несравним с теми аналогами, которые у нас сейчас есть на рынке — это Азия: Китай, Индия в первую очередь. И, наконец, мы планируем начать работу с проектом гетеротрофного культивирования, когда процесс происходит без света, то есть новое направление, что позволит расширить как технологическую, так и продуктовую линейку. С помощью господдержки, гранта мы планируем выйти на стабильный рост выручки порядка 50% в год по текущим и перспективным продуктам».