Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

Экс-глава фракции ЕР получит мандат Алексея Орлова в свердловском Заксобрании

Бывшая руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова займет в региональном парламенте место экс-мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который сложил с себя полномочия депутата от ЕР в связи с избранием членом Совета федерации РФ — представителем законодательной власти Среднего Урала, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. Ранее госпожа Чечунова планировала избраться в составе Первоуральской территориальной группы партсписка ЕР (возглавила его), однако после распределения мандатов между пятью партиями не получила депутатское кресло.
Елена Чечунова

Елена Чечунова

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Елена Чечунова с 1988 года преподавала в торгово-экономическом техникуме Нижнего Тагила, с 1989 работала в администрации города, возглавляла комитет мэрии по экономике и ценовой политике. В 2006-м избиралась депутатом областной думы Заксобрания Свердловской области, в 2010-м была утверждена ее председателем и секретарем свердловского реготделения ЕР. После объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году заняла посты вице-спикера Заксобрания и руководителя партийной фракции. С 2016 года госпожа Чечунова перестала быть заместителем председателя областного парламента, однако возглавила комитет Заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Ожидается, что Елена Чечунова в новом созыве Заксобрания вновь будет избрана на пост руководителя фракции ЕР, который она занимала на протяжении 15 лет. На первом заседании регионального парламента нового созыва в октябре депутаты от партии власти оставили позицию главы своего объединения вакантным. Председатель Заксобрания, руководитель исполкома свердловского реготделения ЕР Дмитрий Жуков тогда рассказал «Ъ-Урал», что альтернативу госпоже Чечуновой найти не просто. «Это не простая работа»,— пояснил спикер.
После передачи мандата Елене Чечуновой в Заксобрании увеличится число депутатов, которые работают в региональном парламенте на протяжении нескольких созывов — с 29 до 30. В частности, 24 из них представляют интересы ЕР, по два — КПРФ и «Новых людей», по одному — ЛДПР и «Справедливой России». Переизбраться от ЕР не смогли пять политиков, от коммунистов — один.
По итогам выборов в сентябре ЕР увеличила фракцию в новом созыве Заксобрания Свердловской области по сравнению с прошлым с 33 депутатов до 36, четырем оппозиционным партиям досталось всего 14 мест. На первом заседании партия власти избрала своих представителей на шесть позиций вице-спикеров (из семи) и утвердила главами всех восьми комитетов, председателями четырех постоянных комиссий (из пяти). Новым спикером Заксобрания впервые за 15 лет стал руководитель исполнительного комитета регионального отделения ЕР Дмитрий Жуков — он сменил Людмилу Бабушкину, которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году.
Василий Алексеев