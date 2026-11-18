Президент Финляндии Александр Стубб скептически оценил возможность мирного урегулирования на Украине до конца 2026 года. По его мнению, мирные переговоры требуют согласованного графика и повестки. На таких встречах господин Стубб счел необходимым обсуждать гарантии безопасности и территориальные вопросы, передает Ilta-Sanomat.