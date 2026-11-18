Глава Минобороны Германии назвал глупостью критику ударов ВСУ вглубь России
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал «довольно глупой» критику Пентагоном ударов ВСУ вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Аналогичную позицию высказал глава Минобороны Британии Уэс Стритинг. По его словам, такие удары позволяют Украине «выиграть время».
Поводом для комментария министров стало заявление замглавы Пентагона Элбриджа Колби. Он пояснил, что атаки, «призванные причинить боль российскому населению», неэффективны. Вместо сдерживания России они только укрепляют готовность страны к эскалации, убежден господин Колби.
С середины июля под удары беспилотников ВСУ попали десятки распределительных центров Wildberries и несколько нефтеперерабатывающих заводов в российских регионах. Президент США Дональд Трамп призывал Украину прекратить подобные атаки из-за сделки Москвы и Вашингтона по дизельному топливу.