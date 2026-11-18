С середины июля под удары беспилотников ВСУ попали десятки распределительных центров Wildberries и несколько нефтеперерабатывающих заводов в российских регионах. Президент США Дональд Трамп призывал Украину прекратить подобные атаки из-за сделки Москвы и Вашингтона по дизельному топливу.