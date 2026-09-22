Уральцы проголосовали за кампанию

Фракции КПРФ и «Справедливой России» (СР) в законодательном собрании Свердловской области лишаться около половины депутатов по итогам сентябрьских выборов. Большую часть их мандатов получат представители «Единой России», меньшую — кандидаты от «Новых людей» и ЛДПР. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральцы на избирательном участке во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Уральцы на избирательном участке во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В трехдневном голосовании 18-20 сентября за кандидатов в депутаты заксобрания приняли участие около 47% избирателей, рассказала на пресс-конференции о предварительных итогах выборов председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. Она отметила, что по сравнению с кампанией 2021 года «Единая Россия» увеличила поддержку списка своих кандидатов с 35,56% до 42,3%, «Новые люди» — с 9,19% до 14,28%, ЛДПР — с 9,35% до 11,31%.

Госпожа Клименко подчеркнула, что партия власти впервые с 2011 года одержала победу во всех 25 одномандатных округах. Как следует из данных ГАС «Выборы», в 2026 году каждому единороссу хватило для избрания от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов.

Снижение уровня поддержки по сравнению с 2021 годом продемонстрировали КПРФ и «Справедливая Россия». Елена Клименко указала, что показатель коммунистов снизился с 22,98% до 19,21%, справороссов — с 14,50% до 9,65%.

В результате по итогам распределения мандатов по партийным спискам «Единая Россия» может увеличить количество своих депутатов с 33 до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Число представителей КПРФ, вероятно, уменьшится с девяти до пяти, «Справедливой России» — с четырех до двух. Окончательное решение по 25 кандидатам, избравшимся по партийным спискам, избирком примет в пятницу.

Губернатор Свердловской области, секретарь реготделения «Единой России» Денис Паслер заявил, что его партия получила «лучший за последние 10 лет результат» на Среднем Урале. «Несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизации общества, мы продемонстрировали единение»,— отметил глава региона.

По предварительным данным ГАС «Выборы», во всех одномандатных округах 25 претендентов от «Единой России» получили поддержку 613,3 тыс. человек.

Лидерами по числу голосов среди действующих депутатов стали председатель заксобрания Людмила Бабушкина (ее кандидатуру одобрили 40,3 тыс. человек), главы комитетов регионального парламента по промышленной политике Альберт Абзалов (36,2 тыс.) и по бюджету Петр Соколюк (34,6 тыс.).

С наименьшей поддержкой избирателей победу одержали вице-спикеры Михаил Клименко (18,6 тыс.) и Виктор Якимов (18,5 тыс.), зампред комитета регионального парламента по молодежной политике Сергей Мелехин (16,7 тыс.)

Среди единороссов, впервые избравшихся в заксобрание, лучший результат показали гендиректор комбината «Электрохимприбор» в Лесном Сергей Жамилов (31,2 тыс.), депутат гордумы Екатеринбурга, советник директора УГМК по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов (30,3 тыс.), худший — президент академии хоккея с мячом «Уральский трубник» Павел Булатов (18,7 тыс.), вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (15,9 тыс.) и депутат гордумы Екатеринбурга, ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергей Павленко (14,9 тыс.).

По одномандатным округам 111 оппозиционных кандидатов набрали 828 тыс. голосов. В частности, наибольшую поддержку среди них получили по 25 политиков от КПРФ (277,9 тыс.) и от «Справедливой России» (171,1 тыс.), наименьшую — 23 претендента от «Новых людей» (170,3 тыс.), 23 — от ЛДПР (138,1 тыс.), 14 — от «Яблока» (67,4 тыс.).

Больше всех к победе в округах были близки коммунисты: санитарка психоневрологического отделения Ольга Бахарева (вице-спикер Виктор Якимов опередил ее на 1,8 тыс. голосов), руководитель фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга Виктория Ивачева (Сергей Павленко оторвался от нее на 3,3 тыс. голосов) и депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев (гонщик Сергей Корякин обогнал его на 6 тыс. голосов).

Губернатор Денис Паслер в обращении по итогам выборов призвал политиков «оправдать доверие земляков». «Избранному корпусу депутатов, независимо от партийной принадлежности, желаю с полной самоотдачей работать на благо Среднего Урала»,— обратился он к ним.

Глава свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова рассказала «Ъ-Урал», что их кандидаты будут открыты к сотрудничеству с другими объединениями, включая «Единую Россию», в случае совпадения позиций. Один из лидеров партсписка ЛДПР Владимир Кузнецов отметил, что либерал-демократы готовы кооперироваться с «Единой Россией» и другими партиями в «достижении общефедеральных задач».

В свердловском обкоме КПРФ усомнились, что партиям удастся «найти точки взаимодействия». По мнению коммунистов, главной причиной снижения числа их депутатов стала низкая явка на выборах. «Почему каждый второй сидит дома, сколько можно? Все писали, что выборы — это единственный шанс изменить ситуацию в стране. Пассивность граждан привела к тому, что "Единая Россия" возвращает свои позиции»,— возмутились в КПРФ.

В «Справедливой России» отказались комментировать итоги голосования и планы на новый созыв заксобрания «до появления окончательных результатов». Источник «Ъ-Урал», близкий к партии, пояснил, что в объединении считают главной причиной падения рейтинга отсутствие «более ярких кандидатов» на выборах.

Оппозиционные партии «не набрали свой минимум» по итогам выборов из-за пассивного отношения к избирательной кампании, считает политтехнолог Александр Ханин. «Есть округа, где оппозиция вместе набрала 20-30 тыс. голосов, в ряде случаев это в два раза больше, чем у кандидатов от "Единой России". Они могли их раздавить, просто никто на это не работал — не было единого кандидата, которому все бы отдали предпочтение»,— добавил эксперт.

Василий Алексеев