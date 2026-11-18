«Не просто рекламные слова»
Анна Минакова — о коллекции меценатки, которую делят Christie’s и Sotheby’s
0:00
0:00
Christie’s громко заявляет, что 1 и 2 декабря будет продавать коллекцию серебра музейного уровня. И это тот случай, когда это не просто рекламные слова.
Главный предмет коллекции — серебряная супница работы Жюста-Орели Мейссонье, одного из основоположников стиля рококо. Созданная в 1730-х годах для герцога Кингстона, она весит более 20 кг и представляет собой фантастическую раковину, украшенную скульптурными изображениями утки, краба, рыбы, устриц, улиток и овощей. Оценка составляет 4-6 млн.
Ее музейный уровень подтверждается буквально: парная супница Мейссонье действительно находится в собрании Кливлендского музея искусств. А та, что сейчас выставлена на Christie’s, прежде принадлежала знаменитой коллекции барона Хайнца Тиссена-Борнемисы. В 1977 году обе супницы вместе установили мировой аукционный рекорд для серебра. Пара была продана за 2,79 млн швейцарских франков.
Остальная коллекция тоже более чем достойная. Здесь произведения крупнейших французских мастеров XVIII века, королевские заказы, серебряные канделябры из Португальского сервиза времен Людовика XV, а также предметы из исторических Пермского, Казанского и Уоррингтонского сервизов.
Собрала все это аргентинская меценатка Нелли Арриета де Блакье. И в ее увлечении серебром есть особая символика, ведь название ее страны происходит от латинского «argentum». Коллекционировать серебро Нелли начала благодаря знаменитому парижскому антиквару Жаку Хельфту.
Впрочем, одним серебром интересы Нелли Арриеты де Блакье не ограничивались. Вместе с мужем она собрала настолько значительную художественную коллекцию, что теперь ее продают сразу два конкурирующих аукционных дома. Пока Christie’s готовит декабрьские торги серебром, Sotheby’s в ноябре выставляет ее собрание импрессионистов и постимпрессионистов.