Ее музейный уровень подтверждается буквально: парная супница Мейссонье действительно находится в собрании Кливлендского музея искусств. А та, что сейчас выставлена на Christie’s, прежде принадлежала знаменитой коллекции барона Хайнца Тиссена-Борнемисы. В 1977 году обе супницы вместе установили мировой аукционный рекорд для серебра. Пара была продана за 2,79 млн швейцарских франков.