«Пришло время других руководителей»

В ходе выступления Алексей Орлов напомнил думе, что под его руководством доходы местного бюджета выросли в два раза, что позволило властям «перейти от латания дыр к масштабному развитию» и решать задачи, которые «годами считались неподъемными». Он пояснил, что в городе построили развязку у концерна «Калина», обновили мосты, провели модернизацию общественного транспорта, «вдохнули новую жизнь» в парки и набережные, а сам Екатеринбург стал площадкой для событий мирового уровня.