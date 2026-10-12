«Пришло время других руководителей»
Алексей Орлов покинул пост мэра Екатеринбурга, врио стал Рустам Галямов
12.10.2026, 19:16
Дума Екатеринбурга утвердила досрочную отставку Алексея Орлова в связи с избранием в законодательное собрание Свердловской области. Бывший градоначальник заявил, что за почти шесть лет его управления в городе перешли «от латания дыр к масштабному развитию» и подготовили новому мэру основу для строительства второй ветки метро. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил временным руководителем города первого заместителя главы Рустама Галямова и сразу потребовал от него «повышения качества жизни екатеринбуржцев».
Депутаты думы Екатеринбурга рассмотрели заявление Алексея Орлова об отставке спустя восемь месяцев с момента его переизбрания главой до 2031 года. Спикер Анна Гурарий пояснила, что градоначальник решил покинуть пост в связи с победой на выборах в свердловское заксобрание — Кировская территориальная группа партсписка «Единой России», которую возглавил мэр, впервые получила мандат по итогам голосования в сентябре. На прекращение полномочий господина Орлова ушло меньше минуты — за его отставку выступили все 27 депутатов, присутствовавших на заседании.
В ходе выступления Алексей Орлов напомнил думе, что под его руководством доходы местного бюджета выросли в два раза, что позволило властям «перейти от латания дыр к масштабному развитию» и решать задачи, которые «годами считались неподъемными». Он пояснил, что в городе построили развязку у концерна «Калина», обновили мосты, провели модернизацию общественного транспорта, «вдохнули новую жизнь» в парки и набережные, а сам Екатеринбург стал площадкой для событий мирового уровня.
«Масштабные фестивали и спортивные состязания, прошедший фестиваль молодежи — все это не просто яркие картинки в новостях, это инвестиции в имидж Екатеринбурга, которые уже работают на нашу экономику и туристический потенциал»,— подчеркнул бывший градоначальник, добавив, что столица Урала при нем стала «не догонять, а задавать стандарты» среди крупнейших мегаполисов страны.
Экс-мэр признался, что многое у него получилось из-за выстроенного диалога с депутатами.
«Мы оставили за скобками политические амбиции и сосредоточились на интересах горожан»,— сказал он.
Бывший градоначальник заверил думу, что он заложил фундамент для дальнейших работ в городе по модернизации сферы ЖКХ, обновлению школ, развитию транспорта и благоустройству. А также пообещал отстаивать интересы Екатеринбурга независимо от занимаемой должности.
Единственным пожеланием Алексею Орлову от депутатского корпуса стало открытие представительства Екатеринбурга в Москве. Депутат Александр Колесников («Единая Россия») заявил, что оно необходимо для работы с правительством РФ и привлечения в город финансирования. «Городу нужны сильные лоббисты и крутые профессионалы»,— поддержал коллегу Михаил Вечкензин («Единая Россия»).
Руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Алексей Вихарев признался господину Орлову, что депутатам будет его не хватать. «Вы сильный партийный лидер, те результаты, которые вы продемонстрировали на выборах, дорогого стоят. Мы будем по вам скучать»,— обратился он к бывшему градоначальнику.
В ходе общения с журналистами Алексей Орлов заявил, что работа мэром для него является «пройденным этапом».
«Команда отработала успешно, но пришло время других руководителей»,— пояснил он.
Экс-мэр не стал называть имя своего вероятного сменщика, однако пожелал ему решить вопрос с «остро необходимой» второй веткой метро в городе.
Вечером губернатор Денис Паслер утвердил первого заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова временно исполняющим обязанности мэра. По данным департамента информационной политики региона, чиновник будет работать в новом статусе с 13 октября до проведения процедуры избрания главы. Губернатор отметил, что компетенции господина Галямова позволят развивать «один из крупнейших городов России со столичными амбициями».
«Жду от врио главы взвешенных решений и конструктивного взаимодействия с жителями, командой администрации города и депутатами. Ключевой ориентир этой работы — повышение качества жизни екатеринбуржцев и дальнейшее развитие столицы региона»,— обратился к новому руководителю города Денис Паслер.