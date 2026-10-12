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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Урал

«Пришло время других руководителей»

Алексей Орлов покинул пост мэра Екатеринбурга, врио стал Рустам Галямов

12.10.2026, 19:16
Дума Екатеринбурга утвердила досрочную отставку Алексея Орлова в связи с избранием в законодательное собрание Свердловской области. Бывший градоначальник заявил, что за почти шесть лет его управления в городе перешли «от латания дыр к масштабному развитию» и подготовили новому мэру основу для строительства второй ветки метро. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил временным руководителем города первого заместителя главы Рустама Галямова и сразу потребовал от него «повышения качества жизни екатеринбуржцев».

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Депутаты думы Екатеринбурга рассмотрели заявление Алексея Орлова об отставке спустя восемь месяцев с момента его переизбрания главой до 2031 года. Спикер Анна Гурарий пояснила, что градоначальник решил покинуть пост в связи с победой на выборах в свердловское заксобрание — Кировская территориальная группа партсписка «Единой России», которую возглавил мэр, впервые получила мандат по итогам голосования в сентябре. На прекращение полномочий господина Орлова ушло меньше минуты — за его отставку выступили все 27 депутатов, присутствовавших на заседании.
В ходе выступления Алексей Орлов напомнил думе, что под его руководством доходы местного бюджета выросли в два раза, что позволило властям «перейти от латания дыр к масштабному развитию» и решать задачи, которые «годами считались неподъемными». Он пояснил, что в городе построили развязку у концерна «Калина», обновили мосты, провели модернизацию общественного транспорта, «вдохнули новую жизнь» в парки и набережные, а сам Екатеринбург стал площадкой для событий мирового уровня.
«Масштабные фестивали и спортивные состязания, прошедший фестиваль молодежи — все это не просто яркие картинки в новостях, это инвестиции в имидж Екатеринбурга, которые уже работают на нашу экономику и туристический потенциал»,— подчеркнул бывший градоначальник, добавив, что столица Урала при нем стала «не догонять, а задавать стандарты» среди крупнейших мегаполисов страны.
Экс-мэр признался, что многое у него получилось из-за выстроенного диалога с депутатами.
«Мы оставили за скобками политические амбиции и сосредоточились на интересах горожан»,— сказал он.
Бывший градоначальник заверил думу, что он заложил фундамент для дальнейших работ в городе по модернизации сферы ЖКХ, обновлению школ, развитию транспорта и благоустройству. А также пообещал отстаивать интересы Екатеринбурга независимо от занимаемой должности.
Единственным пожеланием Алексею Орлову от депутатского корпуса стало открытие представительства Екатеринбурга в Москве. Депутат Александр Колесников («Единая Россия») заявил, что оно необходимо для работы с правительством РФ и привлечения в город финансирования. «Городу нужны сильные лоббисты и крутые профессионалы»,— поддержал коллегу Михаил Вечкензин («Единая Россия»).
Руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Алексей Вихарев признался господину Орлову, что депутатам будет его не хватать. «Вы сильный партийный лидер, те результаты, которые вы продемонстрировали на выборах, дорогого стоят. Мы будем по вам скучать»,— обратился он к бывшему градоначальнику.
В ходе общения с журналистами Алексей Орлов заявил, что работа мэром для него является «пройденным этапом».
«Команда отработала успешно, но пришло время других руководителей»,— пояснил он.
Экс-мэр не стал называть имя своего вероятного сменщика, однако пожелал ему решить вопрос с «остро необходимой» второй веткой метро в городе.

Чем известен Рустам Галямов, назначенный врио главы Екатеринбурга

Чем известен Рустам Галямов, назначенный врио главы Екатеринбурга
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Вечером губернатор Денис Паслер утвердил первого заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова временно исполняющим обязанности мэра. По данным департамента информационной политики региона, чиновник будет работать в новом статусе с 13 октября до проведения процедуры избрания главы. Губернатор отметил, что компетенции господина Галямова позволят развивать «один из крупнейших городов России со столичными амбициями».
«Жду от врио главы взвешенных решений и конструктивного взаимодействия с жителями, командой администрации города и депутатами. Ключевой ориентир этой работы — повышение качества жизни екатеринбуржцев и дальнейшее развитие столицы региона»,— обратился к новому руководителю города Денис Паслер.

Василий Алексеев

«Не стыдно за эти шесть лет»

Алексей Орлов занимал пост главы Екатеринбурга на протяжении почти шести лет. В декабре 2020 года он был утвержден врио главы города.
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Инаугурация главы Екатеринбурга прошла в здании городской администрации в 2021 году. В феврале 2026 года Алексея Орлова переизбрали на этот пост.
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Алексей Орлов вместе с Сергеем Плахотиным (на тот момент генеральный директор "Коммерсантъ-Урал") во время презентации книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Бури вестники" в 2021 году. На заднем плане — спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и композитор Александр Пантыкин.
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Алексей Орлов занимается разными видами спорта: играет в настольный теннис, волейбол и бильярд. На фото — помощник президента России Игорь Левитин и глава Екатеринбурга на турнире по настольному теннису "Уральская шляпа".
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Алексей Орлов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени.
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Подписание соглашения между Государственным Эрмитажем, правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга в 2022 году.
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Мэр во время открытия нового учебного корпуса Детской художественной школы №2 имени Геннадия Мосина в Академическом районе Екатеринбурга.
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При Алексее Орлове начал работать Совет неравнодушных граждан, на заседаниях которого представители власти, культурной сферы и общественности обсуждали важные для города вопросы.
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент ООО "Кортос Холдинг" Вениамин Голубицкий на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
9/299/29
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с участницами конкурса "Мисс Екатеринбург"
10/2910/29
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время осмотра линии по производству хлеба на комбинате "Смак".
11/2911/29
Алексей Орлов с участниками субботника в парке имени 50-летия Советской власти, 2022 год
12/2912/29
Алексей Орлов во время турнира по настольному теннису среди любителей "Уральская шляпа-2022", организованного ИД "Коммерсантъ-Урал".
13/2913/29
Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази и глава города Алексей Орлов на церемонии зажжения свечей в память о жертвах Холокоста в Екатеринбургском еврейском общинном центре "Синагога", 2023 год
14/2914/29
Открытие барельефов бывших глав Екатеринбурга в здании администрации города, 2023 год
15/2915/29
Торжественная церемония открытия исторической тропы, посвященной Василию Татищеву, в деревне Шахматово Московской области, 2023 год. Справа налево: председатель комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор ФГБУК "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." Александр Школьник, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Владимир Мединский (слева) во время церемонии возложения цветов к могиле Василия Татищева, 2023 год
16/2916/29
Мэр во время участия в викторине «Опорный край» после голосования на выборах президента России, 2024 год
17/2917/29
Празднование 300-летия Екатеринбурга. Алексей Орлов во время церемонии возложения цветов к памятнику основателям города
18/2918/29
Подводя итоги своей работы, господин Орлов отметил реализацию транспортной реформы: обновление парка общественного транспорта, строительство трамвайных линий в Академический, Солнечный и Верхнюю Пышму.
19/2919/29
Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн и Алексей Орлов во время празднования китайского Нового года в Екатеринбурге, 2025 год
20/2920/29
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