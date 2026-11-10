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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

Депутаты отправили экс-мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в Совет федерации

Законодательное собрание Свердловской области наделило экс-мэра Екатеринбурга (возглавлял город в 2021-2026 годах), депутата от «Единой России» Алексея Орлова полномочиями члена Совета федерации РФ — представителя законодательной власти региона. На этом посту он сменил главу уральской столицы в 2018-2020 годах Александра Высокинского («Единая Россия»), который в новом созыве Заксобрания был избран вице-спикером.
Бывший мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Бывший мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Орлов перед голосованием напомнил депутатам, что он уже 15 лет трудится в Свердловской области. «Достаточно долго работал в правительстве на различных должностях, в последние шесть лет возглавлял администрацию Екатеринбурга. Имеющийся опыт позволит мне достойно представлять Законодательное собрание в верхней палате Федерального собрания»,— заверил экс-мэр.
Спикер Дмитрий Жуков отметил, что кандидатуру Алексея Орлова на пост сенатора предложила группа из 20 депутатов от всех партий в Заксобрании, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливую Россию». В ходе тайного голосования бывший градоначальник получил единогласную поддержку всех 44 парламентариев, которые получили бюллетени.
Всего от Свердловской области в Совет федерации РФ избрано два человека. Господин Орлов будет работать с Виктором Шептием, который с 2022 года представляет в верхней палате Федерального собрания исполнительную власть региона.

Алексею Орлову 59 лет, он уроженец поселка Пенья (Тюменская область). С 1993 года служил в органах МВД, в 2005 году занял пост первого вице-мэра Тобольска, в 2007-м — заместителя главы Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже руководил управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году перешел на работу в правительство Свердловской области: был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития, первым заместителем губернатора. В декабре 2020 года получил должность первого вице-мэра Екатеринбурга, в феврале 2021 года депутаты гордумы наделили его полномочиями главы города, в 2026-м переизбрали его на этот пост. Градоначальник заявлял, что намерен в свою следующую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовский, начать строительство второй линии метро и оправдать доверие губернатора Дениса Паслера. После победы на выборах в Заксобрание Свердловской области в сентябре господин Орловне стал отказываться от депутатского мандата и покинул кресло градоначальника. Около месяца Алексей Орлов проработал рядовым членом комитета по законодательству и общественной безопасности без зарплаты из бюджета Свердловской области, в отличие от своих предшественников на посту главы Екатеринбурга — Аркадий Чернецкий (мэр в 1992-2010 годах, сенатор в 2010-2021 годах) был избран первым вице-спикером, Александр Высокинский (градоначальник в 2018-2020 годах, сенатор в 2021-2026 годах) — заместителем председателя регионального парламента. Господин Чернецкий отказался от зарплаты из областной казны, поскольку получил пост президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Ожидалось, что депутаты изберут Алексея Орлова в Совет федерации на первом заседании 13 октября, однако соответствующий вопрос не включили в повестку. Председатель Заксобрания Дмитрий Жуков тогда сообщил «Ъ-Урал», что кандидат в сенаторы продолжал рассматриваться в Совете федерации и генсовете, бюро высшего совета «Единой России». «Там еще больше согласований, чем по председателю заксобрания»,— добавил спикер. После получения одобрения в Заксобрании объявили внеочередное заседание, посвященное избранию сенатора.
По итогам выборов в сентябре «Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве Заксобрания Свердловской области по сравнению с прошлым с 33 депутатов до 36, четырем оппозиционным партиям досталось всего 14 мест. На первом заседании партия власти избрала своих представителей на шесть позиций вице-спикеров (из семи) и утвердила главами всех восьми комитетов, председателями четырех постоянных комиссий (из пяти). Новым спикером Заксобрания впервые за 15 лет стал руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Дмитрий Жуков — он сменил Людмилу Бабушкину, которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году.
Василий Алексеев