Замглавы госпиталя в Подольске обвиняют в мошенничестве при закупках материалов
Как стало известно “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд в Москве отказался смягчить меру пресечения заместителю начальника военного клинического госпиталя Минобороны в Подольске по медицинскому снабжению Игорю Ситникову. Подполковника медицинской службы, который находится под арестом, обвиняют в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
По данным следствия, Игорь Ситников закупил по завышенным ценам расходные материалы, в том числе шурупы, болты и пластин, которые использовали для восстановления конечностей раненных на СВО солдат, на сумму свыше 1 млн руб.
По данным “Ъ”, в материалах дела фигурирует ООО «Медикал Сервис Групп» из Ростова-на-Дону. Компания занимается поставкой оборудования и расходных материалов в лечебные учреждения и сервисным обслуживанием. Гендиректора компании отправили в СИЗО по аналогичным обвинениям, что и господина Ситникова, за исключением злоупотребления полномочиями.
Источник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, утверждает, что господин Ситников не признает вину. По его словам, фигурант заявляет, что не занимался заключением договоров и никакие документы не подписывал. А с гендиректором «Медикал Сервис Групп» он якобы вообще не знаком.
Согласно информации на официальном сайте госпиталя, это медучреждение — одно из крупнейших в Московском военном округе. Начальником является Петр Коновалов. На базе госпиталя действуют 17 филиалов в 9 субъектах России. Ежегодно в госпитале и его филиалах медпомощь оказывается 400 тыс. человек