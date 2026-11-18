Источник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, утверждает, что господин Ситников не признает вину. По его словам, фигурант заявляет, что не занимался заключением договоров и никакие документы не подписывал. А с гендиректором «Медикал Сервис Групп» он якобы вообще не знаком.