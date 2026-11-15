Главные новости за неделю 9–15 ноября. Ростов-на-Дону и область
ООО «Синара-Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» через Арбитражный суд города Москвы взыскало с «Ростовгражданпроекта» (РГП) 29,4 млн рублей. Такое решение следует из материалов дела. По договору РГП обязался провести изыскательские работы для проекта скоростного трамвая и получить положительное заключение госэкспертизы. До старта работ «Синара» перечислила подрядчику аванс в размере 30 млн рублей, общая стоимость проекта оценивалась в 42 млн.
Городской департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону объявил аукцион на продажу недостроенного мусоросжигательного завода рядом с Соловьиной рощей. Информация об этом содержится на сайте администрации города. Стартовая цена лота — 46,7 млн рублей без учета НДС. Земельный участок площадью 3 701 кв. м с разрешенным использованием «предоставление коммунальных услуг» оценен в 31,6 млн рублей. Оставшиеся 15,1 млн рублей — стоимость трех незавершенных строений общей площадью 3 500 кв. м со степенью строительной готовности 42%. В их состав входят главный корпус (1 339,5 кв. м), административно-бытовой корпус (2 086,8 кв. м) и переходная галерея (73,7 кв. м).
Власти Ростовской области планируют направить на жилищно-коммунальное хозяйство 25,4 млрд руб. в 2027 году. Это примерно на 15% больше, чем предусмотрено на модернизацию отрасли в 2026 году (более 22 млрд руб.). В 2028 году расходы по этому разделу могут вырасти до 31,5 млрд руб., а в 2029 году сократиться до 10,6 млрд руб. Это следует из проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Налоговые поступления от малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в бюджет Ростовской области в 2027 году снизятся на 3,9%, или на 1,4 млрд рублей, — до 33,8 млрд рублей по сравнению с уточненным планом на 2026 год. Такие данные содержатся в материалах к проекту областного бюджета на 2027–2029 годы, с которыми ознакомились «Ведомости Юг». Основная причина — падение сборов по упрощенной системе налогообложения (УСН): на 1,8 млрд рублей, или на 6,1%, до 28 млрд рублей.
В Ростове-на-Дону переделают проект расчистки реки Темерник из-за обмеления. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева. По ее словам, регион переживает затяжное маловодье, что сказалось и на Темернике: уровень воды упал, и земснаряд, которым планировали расчищать отдельные участки русла, использовать невозможно. Реальных изменений, отметила министр, в ближайшее время увидеть не получится.
Компания «Ростсельмаш» рассматривает Эфиопию, Нигерию и Гану в качестве новых экспортных направлений, одновременно укрепляя позиции на традиционных рынках — в Египте и Ливии. Об этом РБК Ростов рассказал директор департамента экспортных рынков компании Антон Малыхин. По его оценке, африканский континент остается одним из наиболее перспективных регионов для развития поставок в среднесрочной перспективе. Регион обладает высоким потенциалом благодаря демографическим ресурсам, сырьевой базе и темпам экономического роста, что открывает дополнительные возможности для российских производителей.
Бывшему главе Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 23 января 2027 года включительно. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердили в суде. Экс-чиновника задержали 24 октября 2025 года. По версии следствия, он нарушил бюджетное законодательство, привлекая кредит коммерческого банка. В результате городскому бюджету, как полагают правоохранители, был причинен ущерб более чем на 47 млн руб.
Пролетарский районный суд Ростовской области приговорил бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 14 годам 6 месяцам колонии за организацию двух покушений на убийство. Об этом сообщила корреспондентка «Ъ-Ростов» из зала суда. Суд присяжных признал Сергея Симоненко и еще одного бывшего сотрудника кубанского МЧС Мелько Джемо виновными в двух эпизодах покушения на убийство (ч. 1 ст. 30; ч. 4 ст. 33; п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 33; п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105).
В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников в ночь на 13 ноября повреждены пять многоквартирных домов, производственное помещение и три легковых автомобиля. Один человек получил ранения и был госпитализирован. Всего, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, за ночь в регионе уничтожили более 120 БПЛА — в Ростове и десяти районах области. Последствия атаки продолжают уточняться.
Просроченная задолженность жителей Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги за январь–сентябрь 2026 года выросла на 73%, до 1,98 млрд руб. Годом ранее показатель составлял 1,15 млрд руб. При этом объем субсидий на оплату ЖКУ за девять месяцев сократился на 22,3%, до 407,6 млн руб. против 524,4 млн руб. за аналогичный период 2025 года.
В Таганроге после ночной атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова. Рабочая группа приступила к обходу поврежденных домов для оценки ущерба.
В Таганроге в результате атаки БПЛА погиб местный житель — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения. Пострадавшие — трое мужчин и женщина — были ранены в результате падения обломков дронов на их автомобили. Они находились на трассе и АЗС. Медики оказывают всю необходимую помощь.