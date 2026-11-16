Путин поблагодарил власти КНДР за помощь в разминировании Курской области
Президент России Владимир Путин встретился с членом президиума Трудовой партии Кореи Чо Ен Воном. На встрече российский президент поблагодарил власти КНДР за то, что направили своих саперов и инженерно-строительные подразделения для восстановления Курской области после освобождения региона от подразделений вооруженных сил Украины.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. После завершения операции по освобождению Минобороны России подтвердило, что в ней участвовали в том числе военнослужащие из Северной Кореи.
«Корейские саперы и инженерно-строительные подразделения внесли важный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и возвращение Курской земли к мирной жизни»,— сказал Владимир Путин на встрече (цитата по пресс-службе Кремля). Он отметил участие воинских подразделений Корейской Народной Армии в боях на территории Курской области. Президент назвал это событие «новой главой в летописи боевого содружества» двух стран.
Чо Ен Вон передал российскому президенту «теплый привет и наилучшие пожелания» от главы КНДР Ким Чен Ына. Политик также отметил динамичное развитие корейско-российских отношений «во всех направлениях». Чо Ен Вон прибыл в Москву, чтобы поучаствовать в генассамблее движения «За свободу наций!». Сегодня Чо Ен Вон уже провел переговоры с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.