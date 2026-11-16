Путин поблагодарил власти КНДР за помощь в разминировании Курской области

Чо Ен Вон передал российскому президенту «теплый привет и наилучшие пожелания» от главы КНДР Ким Чен Ына. Политик также отметил динамичное развитие корейско-российских отношений «во всех направлениях». Чо Ен Вон прибыл в Москву, чтобы поучаствовать в генассамблее движения «За свободу наций!». Сегодня Чо Ен Вон уже провел переговоры с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.