Расходы на ЖКХ в Ростовской области вырастут на 15% в 2027 году
Власти Ростовской области планируют направить на жилищно-коммунальное хозяйство 25,4 млрд руб. в 2027 году. Это примерно на 15% больше, чем предусмотрено на модернизацию отрасли в 2026 году (более 22 млрд руб.). В 2028 году расходы по этому разделу могут вырасти до 31,5 млрд руб., а в 2029 году сократиться до 10,6 млрд руб. Это следует из проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Значительная часть средств предназначена для модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели в 2027 году предлагается выделить 4,2 млрд руб., в 2028 году — 5,1 млрд руб., в 2029 году — 459,8 млн руб. Работы включают строительство и реконструкцию очистных сооружений и систем водоснабжения в Азовском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Обливском, Родионово-Несветайском, Целинском и Чертковском районах.
Крупным проектом станет реконструкция очистных сооружений канализации в Ростове-на-Дону мощностью 337 тыс. куб. м в сутки. Начать строительно-монтажные работы планируется в 2027 году. Стоимость проекта превышает 19 млрд руб. На его реализацию в областном бюджете предусмотрено 15,9 млрд руб.: 5,1 млрд руб. в 2027 году и 10,8 млрд руб. в 2028 году. Из этой суммы более 9,5 млрд руб. составят федеральные средства.
Еще 5,2 млрд руб. в 2027–2028 годах предполагается направить на второй этап реконструкции системы ливневой канализации Ростова-на-Дону (бассейн №1). Протяженность объекта составит 6,85 км. Финансирование будет обеспечено за счет казначейского инфраструктурного кредита в размере 3,7 млрд руб. и средств областного бюджета — 1,4 млрд руб.
На расселение аварийного жилья в 2027 году предусмотрено 2,2 млрд руб., в 2028 и 2029 годах — по 1,3 млрд руб. ежегодно. На компенсацию коммунальным предприятиям разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами населения за водоснабжение и водоотведение планируется направить 3,7 млрд руб. в 2027 году и по 3,4 млрд руб. в последующие два года.
Кроме того, ежегодно почти 2 млрд руб. предполагается выделять региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами для компенсации недополученных доходов из-за применения понижающих коэффициентов к тарифу. Еще по 1,3 млрд руб. в год предусмотрено для организаций водоснабжения и водоотведения в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги.
На благоустройство общественных территорий в 2027 году планируется направить 1,1 млрд руб., в 2028 году — также около 1,1 млрд руб. Еще 450 млн руб. в 2028 году предусмотрено на приобретение детского и спортивного оборудования и благоустройство площадок.
На создание и развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий в 2027–2029 годах предлагается выделить 3,4 млрд руб. Средства пойдут на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, строительство водопроводных сетей и подготовку площадок под жилищную застройку.