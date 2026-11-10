Расходы на ЖКХ в Ростовской области вырастут на 15% в 2027 году

Власти Ростовской области планируют направить на жилищно-коммунальное хозяйство 25,4 млрд руб. в 2027 году. Это примерно на 15% больше, чем предусмотрено на модернизацию отрасли в 2026 году (более 22 млрд руб.). В 2028 году расходы по этому разделу могут вырасти до 31,5 млрд руб., а в 2029 году сократиться до 10,6 млрд руб. Это следует из проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».