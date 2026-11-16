На подлете к Москве сбили еще 27 беспилотников
Силы ПВО сбили 27 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Число дронов, уничтоженных на подлете к городу с начала суток, достигло 139.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский с 20:21 мск не принимали и не отправляли рейсы. В 21:58 они возобновили работу в ограниченном режиме — рейсы обслуживаются по согласованию с органами.
Всего, по данным Минобороны России, за день над российскими регионами сбили 148 БПЛА. Помимо Московского региона, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями.