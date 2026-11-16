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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

Песков ответил на слова Трампа о потенциале РФ действовать жестче на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что Россия ведет боевые действия на Украине не в полную силу. Об этом господин Песков сказал журналистам.
«Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче»,— отметил Дмитрий Песков. На просьбу уточнить, насколько Россия могла бы усилить интенсивность боевых действий, он ответил: «Это у военных спрашивайте».
Сегодня Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин мог бы «быть намного жестче» в вопросе ведения боевых действий, но предпочитает этого не делать. Американский президент планирует обсудить тему урегулирования на Украине с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
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Украина