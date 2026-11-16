В работе крупнейших банков США произошел сбой
В работе крупнейших американских банков — JPMorgan, Chase, Bank of America и Wells Fargo — произошли масштабные сбои, сообщает CBS News со ссылкой на данные Downdetector. Причины неполадок пока неизвестны, однако представители JPMorgan и Chase уже опровергли версию о кибератаке.
По данным мониторингового сервиса, клиенты не могут войти в мобильные приложения, провести денежные переводы и проверить баланс счета. По состоянию на 22:00 мск на работу Chase пожаловались более 3,3 тыс. пользователей, еще около 1,4 тыс. обращений пришлось на Bank of America и Wells Fargo. Дополнительно поступило 192 жалобы на JPMorgan.
Это не первый технологический сбой в США за последнее время. С 13 по 15 ноября по этой причине отменили около 17 тыс. авиарейсов, что, по оценке Bloomberg, стало самым масштабным инцидентом за несколько десятилетий. Кроме того, на прошлой неделе произошел сбой в работе сервисов Microsoft, что вызвало нарушения в работе частных и государственных компаний в 74 странах мира.