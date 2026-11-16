В работе крупнейших банков США произошел сбой

По данным мониторингового сервиса, клиенты не могут войти в мобильные приложения, провести денежные переводы и проверить баланс счета. По состоянию на 22:00 мск на работу Chase пожаловались более 3,3 тыс. пользователей, еще около 1,4 тыс. обращений пришлось на Bank of America и Wells Fargo. Дополнительно поступило 192 жалобы на JPMorgan.