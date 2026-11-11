«Ростсельмаш» присматривается к новым рынкам Африки
Компания «Ростсельмаш» рассматривает Эфиопию, Нигерию и Гану в качестве новых экспортных направлений, одновременно укрепляя позиции на традиционных рынках — в Египте и Ливии. Об этом РБК Ростов рассказал директор департамента экспортных рынков компании Антон Малыхин.
По его оценке, африканский континент остается одним из наиболее перспективных регионов для развития поставок в среднесрочной перспективе. Регион обладает высоким потенциалом благодаря демографическим ресурсам, сырьевой базе и темпам экономического роста, что открывает дополнительные возможности для российских производителей.