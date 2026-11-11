Проект расчистки реки Темерник в Ростове переделают из-за обмеления
В Ростове-на-Дону переделают проект расчистки реки Темерник из-за обмеления. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.
По ее словам, регион переживает затяжное маловодье, что сказалось и на Темернике: уровень воды упал, и земснаряд, которым планировали расчищать отдельные участки русла, использовать невозможно. Реальных изменений, отметила министр, в ближайшее время увидеть не получится.
Речь идет об оставшихся 3,6 км реки: расчистить этот участок власти рассчитывают к 2028 году. Первоначально работы должны были завершить в 2026–2027 годах, однако их сдвинули судебные тяжбы с подрядчиком и маловодье.