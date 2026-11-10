Доходы Ростовской области от налогов малого бизнеса сократятся на 1,4 млрд рублей

Налоговые поступления от малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в бюджет Ростовской области в 2027 году снизятся на 3,9%, или на 1,4 млрд рублей, — до 33,8 млрд рублей по сравнению с уточненным планом на 2026 год. Такие данные содержатся в материалах к проекту областного бюджета на 2027–2029 годы, с которыми ознакомились «Ведомости Юг».