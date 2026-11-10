Доходы Ростовской области от налогов малого бизнеса сократятся на 1,4 млрд рублей
Налоговые поступления от малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в бюджет Ростовской области в 2027 году снизятся на 3,9%, или на 1,4 млрд рублей, — до 33,8 млрд рублей по сравнению с уточненным планом на 2026 год. Такие данные содержатся в материалах к проекту областного бюджета на 2027–2029 годы, с которыми ознакомились «Ведомости Юг».
Основная причина — падение сборов по упрощенной системе налогообложения (УСН): на 1,8 млрд рублей, или на 6,1%, до 28 млрд рублей.
В пояснительной записке поясняется, что прогноз на 2027 год сделан с учетом «выпадающих» доходов из-за снижения лимита обязанности по уплате НДС, а также перехода ряда организаций и индивидуальных предпринимателей на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).