Просроченная задолженность жителей Дона за ЖКУ за год выросла на 73%

Просроченная задолженность населения Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги за январь–сентябрь 2026 года увеличилась на 73% и достигла 1,98 млрд руб. Годом ранее за тот же период она составляла 1,15 млрд руб. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».