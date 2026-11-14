Просроченная задолженность жителей Дона за ЖКУ за год выросла на 73%
Просроченная задолженность населения Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги за январь–сентябрь 2026 года увеличилась на 73% и достигла 1,98 млрд руб. Годом ранее за тот же период она составляла 1,15 млрд руб. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
Одновременно сократился объем субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг. За девять месяцев 2026 года на эти цели направили 407,6 млн руб. против 524,4 млн руб. за аналогичный период 2025 года. Таким образом, объем субсидирования уменьшился на 116,8 млн руб., или на 22,3%.