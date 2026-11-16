Часть встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в открытом формате

Точное время двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определено. По словам Дмитрия Пескова, рассматриваются несколько вариантов. «Есть вариант, который мы бы предпочитали, чтобы это была согласованная встреча, отдельно, спокойно поговорить час, а то и больше. Есть вариант также, ну, где-то уединившись на полях саммита, переговорить»,— сказал пресс-секретарь.