Часть встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в открытом формате
Часть встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет открытой для СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, добавил пресс-секретарь, основные темы трехсторонней встречи уже согласованы. «Мы не будем забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу»,— добавил господин Песков.
Точное время двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определено. По словам Дмитрия Пескова, рассматриваются несколько вариантов. «Есть вариант, который мы бы предпочитали, чтобы это была согласованная встреча, отдельно, спокойно поговорить час, а то и больше. Есть вариант также, ну, где-то уединившись на полях саммита, переговорить»,— сказал пресс-секретарь.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Дональд Трамп заявлял, что на трехсторонней встрече стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию.