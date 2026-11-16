Уиткофф и Кушнер обсудили с Ушаковым урегулирование на Украине

По словам Джареда Кушнера, стороны начали подготавливать повестку для следующей многосторонней встречи. Он отметил, что американские переговорщики вынесли для себя несколько пунктов, которые необходимо соблюдать для создания суверенного и безопасного государства на Украине. Среди них — гарантии безопасности для Украины, членство в ЕС и комплексный план послевоенного процветания.