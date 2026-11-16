Уиткофф и Кушнер обсудили с Ушаковым урегулирование на Украине
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер созвонились с помощником президента России Юрием Ушаковым. Стороны обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом господин Кушнер написал в соцсети X.
После обсуждений с господином Ушаковым Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поговорили по телефону с представителями Украины и советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии. Кроме того, они созвонился с представителями НАТО и Евросоюза.
«Мы обсуждали, как содействовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которого практически не было на протяжении последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны могли напрямую услышать опасения и предложения друг друга»,— написал господин Кушнер.
По словам Джареда Кушнера, стороны начали подготавливать повестку для следующей многосторонней встречи. Он отметил, что американские переговорщики вынесли для себя несколько пунктов, которые необходимо соблюдать для создания суверенного и безопасного государства на Украине. Среди них — гарантии безопасности для Украины, членство в ЕС и комплексный план послевоенного процветания.
Последний раунд переговоров России, США и Украины прошел в Абу-Даби 10 и 11 ноября. По заявлениям российской стороны, все участники оценили их положительно. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.