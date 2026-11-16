В США рассказали о работе Кушнера и Уиткоффа над условиями сделки по Украине
Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают работать над условиями мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Стив и Джаред действительно усердно работают над тем, чтобы выработать набор условий… Я думаю, наши посланники пытаются найти такую совокупность обстоятельств, на которую согласятся обе стороны»,— сказал господин Уитакер в интервью Fox News.
Господин Уитакер добавил, что для итогового урегулирования понадобится «листок бумаги», который подпишут обе стороны. Пока американские переговорщики не нашли способа, как к этому прийти, добавил дипломат.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступают посредниками в переговорах России и Украины. Они участвовали в трехсторонних встречах в Абу-Даби. После этих контактов они встретились с российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.