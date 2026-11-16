В США рассказали о работе Кушнера и Уиткоффа над условиями сделки по Украине

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступают посредниками в переговорах России и Украины. Они участвовали в трехсторонних встречах в Абу-Даби. После этих контактов они встретились с российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.