Недостроенный мусоросжигательный завод в Ростове продают за 46,7 млн рублей

Стартовая цена лота — 46,7 млн рублей без учета НДС. Земельный участок площадью 3 701 кв. м с разрешенным использованием «предоставление коммунальных услуг» оценен в 31,6 млн рублей. Оставшиеся 15,1 млн рублей — стоимость трех незавершенных строений общей площадью 3 500 кв. м со степенью строительной готовности 42%. В их состав входят главный корпус (1 339,5 кв. м), административно-бытовой корпус (2 086,8 кв. м) и переходная галерея (73,7 кв. м).