Недостроенный мусоросжигательный завод в Ростове продают за 46,7 млн рублей
Городской департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону объявил аукцион на продажу недостроенного мусоросжигательного завода рядом с Соловьиной рощей. Информация об этом содержится на сайте администрации города.
Стартовая цена лота — 46,7 млн рублей без учета НДС. Земельный участок площадью 3 701 кв. м с разрешенным использованием «предоставление коммунальных услуг» оценен в 31,6 млн рублей. Оставшиеся 15,1 млн рублей — стоимость трех незавершенных строений общей площадью 3 500 кв. м со степенью строительной готовности 42%. В их состав входят главный корпус (1 339,5 кв. м), административно-бытовой корпус (2 086,8 кв. м) и переходная галерея (73,7 кв. м).
Возведение завода, как предполагается, прекратилось в конце 1980-х годов; точные причины остановки строительства не зафиксированы. Ныне, по данным «Яндекс Карт», в заброшенных корпусах проходят игры в страйкбол.