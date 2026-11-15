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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Житель Таганрога погиб в результате атаки БПЛА, еще четверо пострадали

В Таганроге в результате атаки БПЛА погиб местный житель — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Пострадавшие — трое мужчин и женщина — были ранены в результате падения обломков дронов на их автомобили. Они находились на трассе и АЗС. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Всего в ночь на 15 ноября над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и семью районами области уничтожили порядка 50 беспилотников.

Авторы

  • Мария Хоперская