Житель Таганрога погиб в результате атаки БПЛА, еще четверо пострадали
В Таганроге в результате атаки БПЛА погиб местный житель — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Пострадавшие — трое мужчин и женщина — были ранены в результате падения обломков дронов на их автомобили. Они находились на трассе и АЗС. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Всего в ночь на 15 ноября над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и семью районами области уничтожили порядка 50 беспилотников.