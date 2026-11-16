Кушнер заявил о прогрессе в урегулировании на Украине
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине удалось достичь значительного прогресса. Он анонсировал новые многосторонние переговоры по этому вопросу в ближайшее время.
«Хотя большая часть общественных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, мы по-прежнему видим, как в ходе серьезных дискуссий, проводимых вдали от внимания общественности, появляются позитивные и конструктивные идеи»,— написал Джаред Кушнер в соцсети Х. Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной, подчеркнул Джаред Кушнер.
16 ноября Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф созвонились с помощником президента России Юрием Ушаковым, сообщила американская сторона. Последний раунд переговоров России, США и Украины прошел в Абу-Даби 10 и 11 ноября.