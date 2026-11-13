«Опасались нового удара»
Что известно о массированной атаке на Ростовскую область в ночь на 13 ноября
В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников в ночь на 13 ноября повреждены пять многоквартирных домов, производственное помещение и три легковых автомобиля. Один человек получил ранения и был госпитализирован. Всего, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, за ночь в регионе уничтожили более 120 БПЛА — в Ростове и десяти районах области. Последствия атаки продолжают уточняться.
Ночная воздушная тревога сопровождалась серией взрывов, которые слышали жители Ростова. Очевидцы рассказали «Ъ-Ростов», что проснулись от громких хлопков и искали укрытие в квартирах. При этом некоторые из них отметили, что не слышали сирен и характерного жужжания беспилотников.
Первое предупреждение о ракетной и беспилотной опасности по Ростовской области пресс-служба регионального ГУ МЧС распространила в 18:54 12 ноября. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, спуститься в укрытия, подземные переходы или паркинги, а при обнаружении обломков не приближаться к ним и сообщить о находке по номеру 112. Ракетную опасность отменили в 19:52, однако в 21:58 ее объявили повторно. Отбой ракетной опасности был объявлен в 23:15. Сигнал об окончании беспилотной опасности поступил только в 08:47 13 ноября.
Около 00:45 жительница Ростова Мария проснулась от взрыва, прозвучавшего, по ее словам, неподалеку от ее дома.
«Сидели и прислушивались минут пять. А потом вспышка была яркая и следом три громких взрыва. Побежали сразу в ванную прятаться, вернулись минут через 40, дальше уже ничего не слышали»,— рассказала она.
Другой житель города, Владимир в момент атаки готовился ко сну. Услышав взрыв, он сначала стал искать информацию в социальных сетях, а затем, по его словам, укрылся между комнатами. «Сирены не слышал, а она бы не помешала. Угроза-то непосредственная. Как угадаешь, когда нужно прятаться. Сел между комнатами и стал прислушиваться: где-то еще три-четыре раза грохот был, а потом вроде стихло»,— сообщил он. По словам собеседника издания, после этого он долго не мог уснуть, опасаясь нового удара.
В 03:11 губернатор Юрий Слюсарь сообщил о последствиях падения обломков БПЛА в Ростове и Аксайском районе. В Октябрьском районе Ростова повреждения получили окна пятиэтажного дома, возникло возгорание трех автомобилей. Жителей здания эвакуировали, им начали оказывать необходимую помощь. В Советском районе загорелось производственное помещение площадью 20 кв. м.
В х. Колузаево Азовского района обломки повредили крыши, двери и остекление четырех частных домов. В одном из них была повреждена газовая труба. Возгораний и пострадавших на тот момент не было. В Аксайском районе загорелось складское помещение площадью 1,5 тыс. кв. м.
В 07:28 господин Слюсарь сообщил, что в результате атаки в Ростове пострадал местный житель, его госпитализировали. По уточненным данным, в городе повреждены пять многоквартирных домов. Для их жителей развернули пункт временного размещения. Возгорания в жилом секторе и производственном помещении Советского района к этому времени были ликвидированы. В Азовском районе число поврежденных частных домов увеличилось до пяти.
По данным губернатора, за ночь в Ростове-на-Дону и десяти районах области — Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском и Чертковском — уничтожили более 120 беспилотников.
Утром 13 ноября прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших жителей. По информации пресс-службы ведомства, территориальные прокуроры работают на местах, ведомство взаимодействует с другими службами для организации помощи гражданам.