«Опасались нового удара»

Другой житель города, Владимир в момент атаки готовился ко сну. Услышав взрыв, он сначала стал искать информацию в социальных сетях, а затем, по его словам, укрылся между комнатами. «Сирены не слышал, а она бы не помешала. Угроза-то непосредственная. Как угадаешь, когда нужно прятаться. Сел между комнатами и стал прислушиваться: где-то еще три-четыре раза грохот был, а потом вроде стихло»,— сообщил он. По словам собеседника издания, после этого он долго не мог уснуть, опасаясь нового удара.