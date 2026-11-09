«Ростовгражданпроект» выплатил «Синара» почти 30 млн рублей по решению суда

Работы к установленному сроку — 29 августа 2025 года — выполнены не были: положительных заключений экспертиз нет, рабочая документация не откорректирована, результаты не переданы. В марте 2026 года истец в одностороннем порядке расторг договор, сославшись на нарушение сроков, и потребовал возврата аванса, квалифицировав удержание средств как неосновательное обогащение.