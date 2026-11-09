«Ростовгражданпроект» выплатил «Синара» почти 30 млн рублей по решению суда
ООО «Синара-Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» через Арбитражный суд города Москвы взыскало с «Ростовгражданпроекта» (РГП) 29,4 млн рублей. Такое решение следует из материалов дела.
По договору РГП обязался провести изыскательские работы для проекта скоростного трамвая и получить положительное заключение госэкспертизы. До старта работ «Синара» перечислила подрядчику аванс в размере 30 млн рублей, общая стоимость проекта оценивалась в 42 млн.
Работы к установленному сроку — 29 августа 2025 года — выполнены не были: положительных заключений экспертиз нет, рабочая документация не откорректирована, результаты не переданы. В марте 2026 года истец в одностороннем порядке расторг договор, сославшись на нарушение сроков, и потребовал возврата аванса, квалифицировав удержание средств как неосновательное обогащение.
Суд удовлетворил требования в полном объеме.