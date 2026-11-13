Суд в Ростове приговорил экс-замначальника кубанского МЧС к 14,5 года колонии

По версии следствия, Сергей Симоненко организовал покушения на бывшего подчиненного и его брата. В одном случае идет речь о поджоге автомобиля, во втором — о ранении из травматического пистолета. Мелько Джемо при этом якобы выступал пособником Сергея Симоненко.