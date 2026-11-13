Суд в Ростове приговорил экс-замначальника кубанского МЧС к 14,5 года колонии
Пролетарский районный суд Ростовской области приговорил бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 14 годам 6 месяцам колонии за организацию двух покушений на убийство. Об этом сообщила корреспондентка «Ъ-Ростов» из зала суда.
Суд присяжных признал Сергея Симоненко и еще одного бывшего сотрудника кубанского МЧС Мелько Джемо виновными в двух эпизодах покушения на убийство (ч. 1 ст. 30; ч. 4 ст. 33; п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 33; п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105).
По версии следствия, Сергей Симоненко организовал покушения на бывшего подчиненного и его брата. В одном случае идет речь о поджоге автомобиля, во втором — о ранении из травматического пистолета. Мелько Джемо при этом якобы выступал пособником Сергея Симоненко.
Фигуранты не признают вину. Однако присяжные сочли их причастность к преступлениям полностью доказанной. На основе вердикта коллегии присяжных заседателей суд назначил Сергею Симоненко 14 с половиной лет колонии, Мелько Джемо — 11 с половиной лет колонии.