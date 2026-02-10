«Сегодня об этом можно говорить во весь голос»

Действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов вновь избран мэром, получив поддержку 33 из 34 депутатов гордумы. В тот же день он вступил в должность на новый пятилетний срок. Алексей Орлов пообещал, что приступит к запуску трамвая в Новокольцовский, начнет строительство линии метро в Академический и оправдает доверие губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Как проходили выборы мэра и инаугурация — наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) во время вручения удостоверения мэра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) во время вручения удостоверения мэра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На заседание городской думы, на котором рассматривался вопрос об избрании мэра Екатеринбурга, пришли предыдущие руководители города: четырежды побеждавший на прямых выборах Аркадий Чернецкий (руководил в 1992-2010 годах), возглавлявший городскую думу как глава города Евгений Порунов (2010-2013 годы), утвержденный мэром депутатами по итогам конкурса Александр Высокинский (2018-2020 годы).

Отсутствовал иноагент Евгений Ройзман, занимавший должность главы города — председателя гордумы по итогам прямых выборов в 2013-2018 годах. Но присутствовал глава администрации (сити-менеджер) Екатеринбурга Александр Якоб (2010–2018).

Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Свердловской области Сергей Никонов напомнил, что порядок избрания мэра Екатеринбурга был вновь изменен в связи с принятием федерального закона №33 «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Документ исключил возможность самовыдвижения и наделил губернатора Дениса Паслера правом лично отбирать претендентов на руководящий пост из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией.

Из всех семи заявившихся кандидатов она рекомендовала главе Среднего Урала предложить депутатам на выбор четырех политиков, однако господин Паслер оставил имена трех — действующего мэра Алексея Орлова (был выдвинут «Единой Россией»; ЕР), депутата свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерину Есину и директора института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлию Лаврикову (выдвинута от общественной палаты Свердловской области).

Комиссия отклонила заявку в мэры члена буддийской общины города Жаргала Сушкеева (самовыдвиженец) и не стала рекомендовать губернатору внести на рассмотрение депутатов имена предпринимателя, участника специальной военной операции (СВО) Владимира Кузнецова (ЛДПР) и руководителя реготделения «Новых людей» Ирины Виноградовой. Сам Денис Паслер не стал вносить на голосование в думу и кандидатуру мэра Сысерти Дмитрия Нисковских (был выдвинут Советом муниципальных образований региона).

«Комиссия провела большую работу по проверке достоверности и полноты представленных документов, уверен в высокой степени компетенций и наличии необходимого опыта работы всех кандидатов»,— заверил Сергей Никонов.

Председатель гордумы Анна Гурарий (ЕР) пригласила первой к трибуне Екатерину Есину.

В начале выступления кандидат отметила, что Екатеринбург оказал «огромное влияние» на формирование ее характера, на «жизнь и судьбу». «Символично, что город, как и я, носит имя Екатерины. Императрица Екатерина дала Екатеринбургу имя, Екатерина II даровала ему статус уездного города»,— добавила она. Госпожа Есина подчеркнула, что намерена обеспечить горожан доступной и качественной медициной, снизить цены на продукты, устранить пробки на дорогах и добиться «справедливых тарифов ЖКХ».

Депутат Константин Киселев («Яблоко») поблагодарил Екатерину Есину «за исторический экскурс», однако предостерег ее от трат муниципальных средств на медицину.

«Вас тут же посадят, потому что медицина не наши полномочия, а региональные»,— пояснил он.

Депутат, директор управляющей компании (УК) «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников (ЕР) призвал кандидата отказаться от усиления контроля за УК.

«В платежке деньги, которые идут УК, составляют пятую часть, остальное идет в счет ресурсонабдающих организаций, которым тарифы поднимает и утверждает региональная энергетическая комиссия (РЭК), причем безбожно, жители уже это ощутили, а вы собираетесь контролировать и бороться с УК»,— высказался он.

Госпожа Есина пояснила, что горожане часто жалуются именно на нереагирование УК на просьбы. По словам Александра Колесникова, большая часть писем с критикой УК пишется «из-за некомпетентности жителей».

Спикер Анна Гурарий призвала коллег и кандидатов в мэры формулировать вопросы и давать на них ответы «чуть покороче» и вышла с инициативой «подвести черту под вопросами».

Кандидат в мэры Юлия Лаврикова подчеркнула, что Екатеринбург «развивается, но другие города еще активнее в некоторых моментах». Она заверила, что экономическая ситуация на территории значительно улучшится после открытия новых высокотехнологичных производств и устранения хаотичной застройки.

«Средний доход наших жителей не высок, его хватает на квартиру небольшой площади, в таких условиях люди не создадут многодетные семьи. Безопасно, комфортно и уютно людям жить в жилье средней и малой этажности и ИЖС»,— добавила она.

Руководитель фракции ЕР в гордуме Алексей Вихарев призвал спикера разрешить каждому из депутатов задавать не более одного вопроса кандидатам в мэры в целях соблюдения регламента. Инициативу господина Вихарева поддержало большинство его коллег.

Действующий мэр Алексей Орлов заявил, что намерен к 2031 году сделать общественный транспорт предпочтительным выбором для большинства жителей, запустить трамвай в Новокольцовский и начать строительство линии метро в Академический. «Если пять лет назад я об этом говорил осторожно, сегодня об этом можно говорить во весь голос. Мы видим метро как стратегический инструмент для решения транспортных проблем»,— подчеркнул кандидат.

Господин Орлов добавил, что планирует отремонтировать более 27 детских садов и 30 школ, увеличить среднюю продолжительность жизни екатеринбуржцев до 78 лет, продолжить создание большой пешеходной «артерии», которая свяжет разные части города. «Давайте работать вместе, а не спорить. Обращаюсь за поддержкой, чтобы вместе мы смогли довести все реформы до конца, построить то, что жизненно необходимо Екатеринбургу»,— сказал претендент.

Депутат Александр Колесников призвал коллег переизбрать градоначальника, отметив, что при нем администрация повысила эффективность работы. «Товарищ Орлов то, что обещал, ни разу меня не кинул, поэтому я буду голосовать за него»,— пояснил единоросс.

По итогам первого тура Екатерина Есина получила поддержку одного депутата, во второй тур прошли Юлия Лаврикова с двумя голосами и Алексей Орлов — с 32.

По итогам второго голосования директор института экономики УрО РАН получила ноль голосов, действующий мэр Екатеринбурга — 33 из 34, тем самым одержав победу на выборах.

Как пояснил Алексей Вихарев, перед заседанием думы члены фракции ЕР обсудили и приняли единогласное решение: «голосовать открыто, по совести, за самого достойного кандидата — Алексея Орлова». «За годы работы мы убедились, что его слова никогда не расходятся с делом, он работает с командой профессионалов и, самое основное, — все его действия направлены на поддержку интересов города и его жителей»,— подчеркнул он.

Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга менее чем через два часа после избрания. В зале администрации он принял присягу в присутствии депутатов гордумы и заксобрания Свердловской области, губернатора Дениса Паслера, чиновников мэрии, почетных граждан Екатеринбурга Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.

Удостоверение мэра господину Орлову вручил Денис Паслер, подчеркнув, что правительство региона и администрация Екатеринбурга будут «как и раньше, работать, чтобы город развивался».

«Нужна сильная команда, чтобы ежедневно заниматься хозяйством города, которое требует ежедневного внимания команды и его главы. Ровно на это рассчитываю и уверен, что Алексей Валерьевич сделает все, чтобы так и было»,— отметил губернатор.

Алексей Орлов отметил, что обязуется оправдать доверие Дениса Паслера. Мэр заявил, что его команда «профессиональная и способна выполнить любимые поставленные задачи».

Василий Алексеев