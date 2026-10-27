Аркадий Чернецкий избран новым президентом НОСТРОЙ

Аркадий Чернецкий родился 8 мая 1950 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). В 1972 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (сейчас преобразован в Уральский федеральный университет им. Бориса Ельцина) по специальности инженер-металлург. С 1972 по 1974 год служил в Туркестанском военном округе, сейчас полковник запаса. В 1974-1987 годах работал на разных должностях (последняя — заместитель директора по производству) на заводе «Уралтрансмаш», в 1987-1992 годах был генеральным директором завода «Уралхиммаш». С 1992 по 2010 год работал мэром Екатеринбурга. За это время он переизбрался на этот пост четыре раза. С 2010 по 2021 год был сенатором от Свердловской области, с 2021 года — первый зампред регионального Заксобрания. Кандидат экономических наук.