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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Урал

Аркадий Чернецкий избран новым президентом НОСТРОЙ

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий избран президентом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Решение было принято 23 октября на XXVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве в Москве, сообщается на сайте ассоциации.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кандидатуру господина Чернецкого предложили все окружные конференции СРО — от федеральных округов до Москвы и Санкт-Петербурга. За него проголосовали 240 делегатов с правом решающего голоса.
«Время сейчас достаточно сложное, вызовы весьма серьезные, в том числе вопрос о будущем системы саморегулирования, о будущем строительной отрасли»,— сказал Аркадий Чернецкий, поблагодарив делегатов за доверие.

Аркадий Чернецкий родился 8 мая 1950 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). В 1972 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (сейчас преобразован в Уральский федеральный университет им. Бориса Ельцина) по специальности инженер-металлург. С 1972 по 1974 год служил в Туркестанском военном округе, сейчас полковник запаса. В 1974-1987 годах работал на разных должностях (последняя — заместитель директора по производству) на заводе «Уралтрансмаш», в 1987-1992 годах был генеральным директором завода «Уралхиммаш». С 1992 по 2010 год работал мэром Екатеринбурга. За это время он переизбрался на этот пост четыре раза. С 2010 по 2021 год был сенатором от Свердловской области, с 2021 года — первый зампред регионального Заксобрания. Кандидат экономических наук.

Отмечается, что прежний президент НОСТРОЙ Антон Глушков объявил о досрочном сложении полномочий 22 сентября и сам рекомендовал Аркадия Чернецкого в качестве своего преемника.
Полина Бабинцева