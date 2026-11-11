В Москве проходит прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». С ним она познакомилась на съемках картины «Какое оно, море?». Играла в «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Виват, гардемарины!». Всего в ее карьере — более 90 киноролей.