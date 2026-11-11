В Москве проходит прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной началась в храме Воскресения Словущего в Москве. Проститься с актрисой пришли ее коллеги и знакомые, передает корреспондент ТАСС.
Сразу после отпевания тело артистки перевезут на Новодевичье кладбище, где похоронят рядом с бывшим мужем, писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным. Гражданской панихиды не будет.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде — она пережила блокаду. В 1964 году окончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Дебютировала эпизодической ролью в фильме «Два капитана».
Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». С ним она познакомилась на съемках картины «Какое оно, море?». Играла в «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Виват, гардемарины!». Всего в ее карьере — более 90 киноролей.