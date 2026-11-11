Кубанская чиновница пересчитала активы

По утверждению госпожи Миньковой, в период ее руководящей работы в органах власти она имела крупные легальные заработки. В частности, вице-губернатор получала премии за высокие показатели Краснодарского края в реализации нацпроектов и за другие достижения. Ее муж Вадим Миньков имел доходы от торговли. В 2018 году Анна Минькова расторгла брак и вышла замуж за предпринимателя Станислава Мочалова, который, по ее словам, полностью взял на себя заботу о ней и ее семье. Муж дарил украшения и машины, оплачивал поездки за рубеж. Спустя несколько лет супруги развелись, но у Анны Миньковой осталась коллекция ювелирных изделий, в том числе десять наручных часов марки Omega. Драгоценности были изъяты в феврале 2026 года при расследовании уголовного дела в отношении Анны Миньковой.