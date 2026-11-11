Кубанская чиновница пересчитала активы
Бывший вице-губернатор Краснодарского края обжалует конфискацию
Анна Минькова, проработавшая более десяти лет в должности вице-губернатора Кубани по социальным вопросам, не согласна с решением об изъятии в доход РФ ее собственного имущества и активов семьи. Бывшая чиновница утверждает, что на протяжении своей карьеры она хорошо зарабатывала и вместе с родственниками имела возможность приобретать недвижимость, иномарки и драгоценности.
Четвертый кассационный суд в Краснодаре принял к производству жалобу бывшего заместителя главы края Анны Миньковой, ее бывшего мужа Вадима Минькова и матери Светланы Двадненко. Бывшая чиновница и ее близкие оспаривают решение Прикубанского суда Краснодара, который в апреле текущего года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в казну активов стоимостью 338 млн руб., приобретенных, по версии надзора, с нарушением антикоррупционного законодательства.
Дело о конфискации активов Анны Миньковой и ее родственников будет рассмотрено кассационным судом в закрытом режиме, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Первая инстанция и апелляция также слушали дело без посторонних, об этом попросили ответчики, ссылаясь на сохранение личных данных детей. После вступления решения в силу судебный акт первой инстанции был опубликован в базе «Правосудие». Как следует из документа, госпожа Минькова и ее близкие настаивают на том, что имущество было приобретено законно. Мать бывшей чиновницы утверждает, что их семья всегда была обеспеченной.
Анна Минькова начала карьеру журналиста в гостелерадиокомпании «Кубань» в 1999 году. С 2004 года она занимала различные должности в органах государственной власти и муниципального управления: была советником мэра Краснодара, заместителем директора ГУП «Новое телевидение Кубани», руководителем пресс-службы губернатора Александра Ткачева. В апреле 2015 года вновь избранный глава края Вениамин Кондратьев назначил Анну Минькову своим заместителем по социальной политике; в этой должности она проработала до октября 2025 года.
По утверждению госпожи Миньковой, в период ее руководящей работы в органах власти она имела крупные легальные заработки. В частности, вице-губернатор получала премии за высокие показатели Краснодарского края в реализации нацпроектов и за другие достижения. Ее муж Вадим Миньков имел доходы от торговли. В 2018 году Анна Минькова расторгла брак и вышла замуж за предпринимателя Станислава Мочалова, который, по ее словам, полностью взял на себя заботу о ней и ее семье. Муж дарил украшения и машины, оплачивал поездки за рубеж. Спустя несколько лет супруги развелись, но у Анны Миньковой осталась коллекция ювелирных изделий, в том числе десять наручных часов марки Omega. Драгоценности были изъяты в феврале 2026 года при расследовании уголовного дела в отношении Анны Миньковой.
Версия прокуратуры о благосостоянии семьи Миньковых расходится с доводами ответчиков. По данным надзора, легальные заработки Анны Миньковой и ее родственников в период приобретения имущества стоимостью 338 млн руб. не превысили 71 млн руб.
Еще 91 млн руб. близкие тогдашнего вице-губернатора получили от сдачи в аренду недвижимости и от других видов предпринимательской деятельности, которая в некоторых случаях была незаконной, говорится в иске Генпрокуратуры. В итоге Прикубанский суд Краснодара обратил в доход РФ три квартиры и дом в Краснодаре, два дома в Тимашевском районе Краснодарского края, земельные участки, часть коммерческого помещения в Краснодаре и шесть автомобилей.
Часть активов ранее была продана, поэтому с ответчиков взыскали эквивалент стоимости в сумме 90 млн руб. Суд признал, что Анна Минькова приобретала имущество на неподтвержденные доходы и оформляла его на родственников. Уголовное преследование бывшего вице-губернатора Миньковой завершилось в мае 2026 года условным сроком за мошенничество. Установлено, что чиновница приобрела квартиру в краснодарском ЖК «Арбат» и не расплатилась с застройщиком, рассчитывая, что тот не предъявит претензий из-за ее статуса.