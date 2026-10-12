Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Урал

Дума Екатеринбурга утвердила отставку мэра Алексея Орлова

12.10.2026, 08:11
Екатеринбургская городская дума одобрила заявление мэра Алексея Орлова о его досрочном уходе с должности, в которой он проработал более пяти лет. За отставку градоначальника без вопросов и выступлений единогласно проголосовали все 27 депутатов, присутствующие на заседании.
Алексей Орлов

Алексей Орлов

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В ходе выступления перед депутатами Алексей Орлов подчеркнул, что удвоение расходов и доходов бюджета Екатеринбурга под его руководством позволило городу «перейти от латания дыр к масштабному развитию». «Сегодня Екатеринбург — это город, который не догоняет, а задает стандарты, уверенно удерживая лидерские позиции среди крупнейших мегаполисов страны»,— отметил экс-мэр.
По словам господина Орлова, что Екатеринбург с 2021 года также стал «площадкой для событий мирового уровня». «Масштабные фестивали и спортивные состязания, прошедший фестиваль молодежи — и все это не просто яркие картинки в новостях, это инвестиции в имидж Екатеринбурга, которые уже работают на нашу экономику и туристический потенциал. Мы показали миру, что уральская столица — это город с характером, гостеприимный и открытый для больших свершений»,— сказал он.
Бывший градоначальник добавил, что за пять лет Екатеринбург перешел от «эпохи конфликтной повестки к культуре диалога», а администрации удалось выстроить конструктивный диалог с гордумой. «Мы оставили за скобками политические амбиции и сосредоточились на интересах горожан»,— пояснил Алексей Орлов.
В конце выступления бывший глава заверил, что власти имеют четкое видение потенциала Екатеринбурга, и уже заложили под него фундамент. «План по модернизации ЖКХ, обновлению школ, развитие транспорта, благоустройству сформирован, ресурсы просчитаны. Преемственность в управлении позволит реализовать все намеченное»,— подчеркнул он, добавив, что его команда «оправдала доверие горожан».

Алексею Орлову 59 лет, он уроженец поселка Пенья (Тюменская область). С 1993 года служил в органах МВД, в 2005 году занял пост первого вице-мэра Тобольска, в 2007-м — заместителя главы Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже руководил управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году перешел на работу в правительство Свердловской области: был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития, первым заместителем губернатора. В декабре 2020 года получил должность первого вице-мэра Екатеринбурга, в феврале 2021 года депутаты гордумы наделили его полномочиями главы города, в 2026-м переизбрали его на этот пост. Градоначальник заявлял, что намерен в свою следующую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовский, начать строительство второй линии метро и оправдать доверие губернатора Дениса Паслера.

Алексей Орлов стал единственным свердловским мэром, который по итогам выборов в законодательное собрание Свердловской области 18-20 сентября не отказался от доставшегося ему мандата депутата от «Единой России». Ожидается, что на первом заседании регионального парламента IX созыва бывший градоначальник будет наделен полномочиями члена Совета федерации — представителя законодательной власти Среднего Урала вместо главы Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александра Высокинского. В «Единой России» рекомендовали депутатам утвердить бывшего сенатора первым заместителем председателя заксобрания.
Всего по итогам выборов «Единая Россия» увеличила фракцию в заксобрании с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух.
Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев