Дума Екатеринбурга утвердила отставку мэра Алексея Орлова

Алексею Орлову 59 лет, он уроженец поселка Пенья (Тюменская область). С 1993 года служил в органах МВД, в 2005 году занял пост первого вице-мэра Тобольска, в 2007-м — заместителя главы Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже руководил управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году перешел на работу в правительство Свердловской области: был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития, первым заместителем губернатора. В декабре 2020 года получил должность первого вице-мэра Екатеринбурга, в феврале 2021 года депутаты гордумы наделили его полномочиями главы города, в 2026-м переизбрали его на этот пост. Градоначальник заявлял, что намерен в свою следующую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовский, начать строительство второй линии метро и оправдать доверие губернатора Дениса Паслера.