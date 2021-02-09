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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Алексей Орлов избран мэром Екатеринбурга

Его кандидатуру поддержал 31 депутат, никто не проголосовал против

Дума Екатеринбурга избрала нового главу города. Им стал временно исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов.

Напомним, господин Орлов 21 декабря 2020 года был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. На следующий день глава города Александр Высокинский ушел в отставку, чтобы занять должность в правительстве Свердловской области, а господин Орлов стал временно исполнять обязанности мэра. На конкурс по выборам мэра подали заявки и были допущены 43 человека. Конкурсная комиссия вынесла на рассмотрение гордумы трех кандидатов: Алексея Орлова, депутата свердловского заксобрания от ЛДПР Михаила Зубарева и главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко.

Избрать новым мэром конкурсная комиссия рекомендовала господина Орлова. «Этот человек максимально готов к управлению сложным городским хозяйством. Его программа была самой убедительной и аргументированной, а профессиональный уровень достаточно высок», - отметил председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников.

Представляя свою программу, Алексей Орлов отметил, что главным преимуществом Екатеринбурга являются горожане и бизнес. «Мы должны сосредоточиться на создании возможностей для развития и удержания талантов и высоко квалифицированных специалистов - от этого зависит будущее Екатеринбурга»,- подчеркнул господин Орлов.

Для достижения поставленной цели он предложил ориентироваться на пять драйверов развития. «Сохранение и приумножение лидерских позиций города, переход от лозунгов и мнений к практической реализации. Необходимо, чтобы каждый житель и район Екатеринбурга был успешен, сервис услуг и обратная связь должны быть доступны для каждого гражданина. Также между горожанами, бизнесом и властью должно сформироваться доверие», - пояснил Алексей Орлов.

В случае своего избрания он пообещал заняться реализацией пяти основных направлений. Среди них: развитие Екатеринбурга как центра мировых коммуникаций и как города новых архитектурных решений, успешная реализация в столице Урала проекта «умный город» и совершенствование экономики. В качестве отдельного направления в своей работе господин Орлов выделил развитие Екатеринбурга как города добра и соучастия.

Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Орлов рассказал о реализации проектов в рамках подготовки к Универсиаде-2023, о планах по развитию системы образования и инфраструктуры общественного транспорта, а также о модернизации системы здравоохранения в Екатеринбурге.

По итогам голосования кандидатуру господина Орлова поддержал 31 депутат, двое воздержались. Никто не проголосовал против.

Анастасия Реутова


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