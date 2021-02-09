Алексей Орлов избран мэром Екатеринбурга

Дума Екатеринбурга избрала нового главу города. Им стал временно исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов.

Напомним, господин Орлов 21 декабря 2020 года был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. На следующий день глава города Александр Высокинский ушел в отставку, чтобы занять должность в правительстве Свердловской области, а господин Орлов стал временно исполнять обязанности мэра. На конкурс по выборам мэра подали заявки и были допущены 43 человека. Конкурсная комиссия вынесла на рассмотрение гордумы трех кандидатов: Алексея Орлова, депутата свердловского заксобрания от ЛДПР Михаила Зубарева и главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко.

Избрать новым мэром конкурсная комиссия рекомендовала господина Орлова. «Этот человек максимально готов к управлению сложным городским хозяйством. Его программа была самой убедительной и аргументированной, а профессиональный уровень достаточно высок», - отметил председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников.

Представляя свою программу, Алексей Орлов отметил, что главным преимуществом Екатеринбурга являются горожане и бизнес. «Мы должны сосредоточиться на создании возможностей для развития и удержания талантов и высоко квалифицированных специалистов - от этого зависит будущее Екатеринбурга»,- подчеркнул господин Орлов.

Для достижения поставленной цели он предложил ориентироваться на пять драйверов развития. «Сохранение и приумножение лидерских позиций города, переход от лозунгов и мнений к практической реализации. Необходимо, чтобы каждый житель и район Екатеринбурга был успешен, сервис услуг и обратная связь должны быть доступны для каждого гражданина. Также между горожанами, бизнесом и властью должно сформироваться доверие», - пояснил Алексей Орлов.

В случае своего избрания он пообещал заняться реализацией пяти основных направлений. Среди них: развитие Екатеринбурга как центра мировых коммуникаций и как города новых архитектурных решений, успешная реализация в столице Урала проекта «умный город» и совершенствование экономики. В качестве отдельного направления в своей работе господин Орлов выделил развитие Екатеринбурга как города добра и соучастия.

Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Орлов рассказал о реализации проектов в рамках подготовки к Универсиаде-2023, о планах по развитию системы образования и инфраструктуры общественного транспорта, а также о модернизации системы здравоохранения в Екатеринбурге.

По итогам голосования кандидатуру господина Орлова поддержал 31 депутат, двое воздержались. Никто не проголосовал против.

Анастасия Реутова