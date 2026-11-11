«Люди из криминального мира»
Владимир Осипов — об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива»
ФК «Локомотив» объявил о прекращении работы с тренером 6 ноября. Но Михаил Галактионов до сих пор не покинул свой пост. На клубных ресурсах наставник все еще значится главным тренером команды. Спортивные СМИ утверждают, что конфликт между руководством клуба и наставником возник из-за неустойки.
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Увольнение главного тренера в РПЛ, можно сказать, рядовая процедура. Каких только звезд у нас не отправляли в отставку. Но то, что произошло в «Локомотиве», — случай уникальный. Объявление о том, что Михаил Галактионов больше не работает с командой, сделал не кто-нибудь, а председатель совета директоров клуба.
Причем после того, как журналистам на пресс-конференции после матча с «Рубином» несколько раз напомнили, что эту тему никто комментировать не будет. Да и сам тренер на эту тему говорить отказался. Но Юрий Нагорных как бы невзначай зашел на встречу с журналистами и открыто заявил об увольнении Галактионова:
«Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Михаилом Михайловичем Галактионовым».
Но самое интересное началось потом. Время шло, а официального заявления о том, что Галактионов больше не работает в «Локомотиве», так и не было. Хотя на интернет-ресурсах историю начали разгонять очень активно. Появилась даже информация о том, что генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг уверен, что компенсацию за увольнение клубу должен заплатить Галактионов, а не наоборот.
Сначала речь шла о 60 млн руб., потом появилась цифра в 90 млн руб. Причем акцент был сделан на то, что именно Галактионов выступил с инициативой расставания. Заявление гендира вызвало серьезный резонанс в футбольном обществе. Подобное поведение руководства большого клуба повлечет серьезные потери, и не только репутационные, уверен бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко:
«“Локомотиву” это точно не принесет пользы, а спровоцирует убыток на большие суммы. Вряд ли кто-то после таких разборок с тренером будет подписывать контракт без огромной группы юристов и поддержки. Они будут смотреть каждую запятую».
Так что заявление о том, что Галактионов вдруг «сам решил уйти», звучит неубедительно. Но возможно, это поможет затянуть с выплатой неустойки. Футбольный менеджер Юрий Белоус рассказал “Ъ FM”, что прием, которым пользуется руководство «Локомотива», применялся в те времена, когда футболом управляли люди из криминального мира:
«Это же чисто бандитская история — накинуть на человека 60 млн, а потом сказать: “Слышь, ну, ладно, не будет, не плати, но ты подпиши, что ты уходишь”. Это все уже проходилось».
В клубе никаких комментариев по сложившейся ситуации не дают. Впрочем, это для российского футбола ситуация стандартная. Но Юрий Белоус, который сам не один год руководил командами элитного российского дивизиона, уверен, что тренера долго вынуждали уйти:
«Невозможно в один год отпускать четырех ведущих футболистов и никого не взять. Это, по сути дела, слив тренерского штаба. Насколько я знаю инсайдерскую информацию, Ротенберг — главный инициатор ухода Галактионова».
Все, что сейчас происходит в клубе, который существует на государственные деньги, очень напоминает противостояние внутренних структур. И что настораживает: обострение произошло после того, как там появились серьезные деньги. Был побит рекорд по доходам за одно трансферное окно — €43 млн.
На этом фоне предпоследнее место железнодорожников в таблице выглядит неожиданно: в подобных ситуациях обычно принято увольнять тренера. Но даже поверхностный взгляд показывает, что здесь виноват не только наставник.