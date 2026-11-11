«Люди из криминального мира»

Но самое интересное началось потом. Время шло, а официального заявления о том, что Галактионов больше не работает в «Локомотиве», так и не было. Хотя на интернет-ресурсах историю начали разгонять очень активно. Появилась даже информация о том, что генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг уверен, что компенсацию за увольнение клубу должен заплатить Галактионов, а не наоборот.