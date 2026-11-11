Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

СКР возбудил дело о теракте после ударов ВСУ в Смоленской области и ДНР

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о терактах после ночных ударов вооруженных сил Украины в Смоленской области и Донецкой народной республике. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко в Telegram-канале.
По данным ведомства, при атаке в городе Ярцево Смоленской области возник пожар в многоэтажном жилом доме. Погибли два человека. Еще один дрон ударил по пассажирскому междугороднему автобусу «Москва — Горловка» в районе Савельевки в ДНР. Один человек погиб, еще шестеро — пострадали.
Следователи устанавливают все обстоятельства атак и собирают доказательную базу, следует из пресс-релиза. В частности, устанавливаются типы и модели используемых БПЛА и причастные к ударам лица.
Атаки беспилотников
ДНР
ГСУ СКР
Смоленская область