СКР возбудил дело о теракте после ударов ВСУ в Смоленской области и ДНР
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о терактах после ночных ударов вооруженных сил Украины в Смоленской области и Донецкой народной республике. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко в Telegram-канале.
По данным ведомства, при атаке в городе Ярцево Смоленской области возник пожар в многоэтажном жилом доме. Погибли два человека. Еще один дрон ударил по пассажирскому междугороднему автобусу «Москва — Горловка» в районе Савельевки в ДНР. Один человек погиб, еще шестеро — пострадали.
Следователи устанавливают все обстоятельства атак и собирают доказательную базу, следует из пресс-релиза. В частности, устанавливаются типы и модели используемых БПЛА и причастные к ударам лица.