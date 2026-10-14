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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Урал

В свердловском заксобрании 29 депутатов из 50 будут получать зарплату

На первом заседании законодательного собрания Свердловской области нового созыва утвердили 29 депутатов, которые будут осуществлять свои полномочия на профессиональной основе и получать за это зарплату из регионального бюджета. В их число включили 23 представителей от «Единой России», трех — от КПРФ, по одному — от «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России». Остальные 21 депутат будут осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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В число политиков, которые будут вести деятельность на профессиональной основе, вошли:

  • От «Единой России» — спикер Дмитрий Жуков, его заместители Людмила Бабушкина, Александр Высокинский, Михаил Клименко и Виктор Якимов, главы комитетов Петр Соколюк (по бюджету), Антон Шипулин (по молодежной политике), Альберт Абзалов (по промышленной политике), Евгений Писцов (по развитию инфраструктуры), Михаил Зубарев (по региональной политике), руководитель комиссии по межпарламентской деятельности Вячеслав Вегнер, заместители председателей комитетов Тарас Исаков, Сергей Карякин, Сергей Мелехин, Дмитрий Ноженко, Вячеслав Погудин, Сергей Семакин, Евгений Старков, Елена Трескова и депутаты Виктор Бабенко, Николай Клевец, Сергей Павленко и Владимир Радаев;

  • От КПРФ — заместители глав комитетов Олег Гордеев (по развитию инфраструктуры) и Виталий Ряписов (по промышленной политике), депутат Римма Скоморохова;

  • От «Новых людей» — заместитель председателя комитета по вопросам законодательства Рант Краев;

  • От ЛДПР — заместитель главы комитета по региональной политике Александр Каптюг;

  • От «Справедливой России» — руководитель постоянной комиссии по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании заксобрания кандидатур на должность судей Екатерина Есина.

Согласно данным избиркома о депутатах, работавших на профессиональной основе в прошлом созыве, за 2025 год спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия») отчиталась о доходе в 11,7 млн руб., вице-спикер Александр Ивачев (КПРФ) — о поступлении 8,18 млн руб., заместители глав комитетов и депутаты — о заработке от 4,7 млн до 6,73 млн руб. Информация о доходах большинства свердловских парламентариев не публикуется с 2023 года — тогда заксобрание одобрило поправки в закон, которые позволили не афишировать сведения о доходах депутатов, их недвижимости и автомобилях.

Без зарплаты в новом созыве остались 13 депутатов от «Единой России», по три — от КПРФ и «Новых людей», два — от ЛДПР, один — от «Справедливой России». Они будут трудиться «без отрыва от основной деятельности», включая вице-спикеров Виктора Маслакова («Единая Россия») и Николая Езерского (КПРФ), председателя комитета по аграрной политике Григория Бачерикова («Единая Россия»).
В ходе заседания спикер Дмитрий Жуков отметил, что временно без зарплаты из областного бюджета будет работать и мэр Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александр Высокинский, который в 2021 году по решению заксобрания был наделен полномочиями члена Совета федерации РФ. «Постановление об избрании его заместителем председателя заксобрания вступает в силу со дня вступления в силу постановления о наделении полномочиями нового сенатора РФ»,— пояснил господин Жуков. По данным «Ъ-Урал», Александра Высокинского в Совете федерации РФ сменит мэр Екатеринбурга в 2021-2026 годах Алексей Орлов, который «прошел еще не все согласования».
Всего в заксобрании Свердловской области на профессиональной основе могут трудиться не более 33 депутатов. Ранее зарплату из регионального бюджета получали 42 политика, однако в 2016 году по инициативе «Единой России» их количество сократили до 17 с целью оптимизации расходов казны Среднего Урала. В том же году, после сентябрьских выборов, в заксобрании увеличили число депутатов, получающих зарплату, с 17 до 30. В ноябре 2021 года предел был повышен до 33 политиков.
Василий Алексеев