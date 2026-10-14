В свердловском заксобрании 29 депутатов из 50 будут получать зарплату
От «Единой России» — спикер Дмитрий Жуков, его заместители Людмила Бабушкина, Александр Высокинский, Михаил Клименко и Виктор Якимов, главы комитетов Петр Соколюк (по бюджету), Антон Шипулин (по молодежной политике), Альберт Абзалов (по промышленной политике), Евгений Писцов (по развитию инфраструктуры), Михаил Зубарев (по региональной политике), руководитель комиссии по межпарламентской деятельности Вячеслав Вегнер, заместители председателей комитетов Тарас Исаков, Сергей Карякин, Сергей Мелехин, Дмитрий Ноженко, Вячеслав Погудин, Сергей Семакин, Евгений Старков, Елена Трескова и депутаты Виктор Бабенко, Николай Клевец, Сергей Павленко и Владимир Радаев;
От КПРФ — заместители глав комитетов Олег Гордеев (по развитию инфраструктуры) и Виталий Ряписов (по промышленной политике), депутат Римма Скоморохова;
От «Новых людей» — заместитель председателя комитета по вопросам законодательства Рант Краев;
От ЛДПР — заместитель главы комитета по региональной политике Александр Каптюг;
От «Справедливой России» — руководитель постоянной комиссии по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании заксобрания кандидатур на должность судей Екатерина Есина.
Согласно данным избиркома о депутатах, работавших на профессиональной основе в прошлом созыве, за 2025 год спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия») отчиталась о доходе в 11,7 млн руб., вице-спикер Александр Ивачев (КПРФ) — о поступлении 8,18 млн руб., заместители глав комитетов и депутаты — о заработке от 4,7 млн до 6,73 млн руб. Информация о доходах большинства свердловских парламентариев не публикуется с 2023 года — тогда заксобрание одобрило поправки в закон, которые позволили не афишировать сведения о доходах депутатов, их недвижимости и автомобилях.