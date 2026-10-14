В свердловском заксобрании 29 депутатов из 50 будут получать зарплату

Согласно данным избиркома о депутатах, работавших на профессиональной основе в прошлом созыве, за 2025 год спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия») отчиталась о доходе в 11,7 млн руб., вице-спикер Александр Ивачев (КПРФ) — о поступлении 8,18 млн руб., заместители глав комитетов и депутаты — о заработке от 4,7 млн до 6,73 млн руб. Информация о доходах большинства свердловских парламентариев не публикуется с 2023 года — тогда заксобрание одобрило поправки в закон, которые позволили не афишировать сведения о доходах депутатов, их недвижимости и автомобилях.