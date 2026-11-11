«Это не патриотизм. Это саботаж»
Главе Пентагона Питу Хегсету удалось пережить импичмент: реакция СМИ
Представители Демократической партии США не смогли отправить в отставку военного министра Пита Хегсета. Республиканцы смогли воспользоваться сохраняющимся большинством в Конгрессе и заблокировали попытку импичмента. Однако уже в январе демократы получат контроль над Палатой представителей, поэтому в отношении главы Пентагона, которого считают одним из инициаторов войны против Ирана, может начаться новый процесс импичмента.
Associated Press (Нью-Йорк, США)
Попытка импичмента Пита Хегсета заблокирована республиканцами Палаты представителей
Палата представителей отклонила резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету. Тем самым положен конец попытке добиться его отстранения от должности в связи с поведением при исполнении обязанностей и действиями в ходе войны в Иране.
Инициативу возглавил республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси, которого поддержали демократы. Прошедшее голосование лишь отсрочило попытку импичмента Хегсета, поскольку демократы, как ожидается, получат контроль над Палатой представителей и Сенатом в январе.
Хегсет выступил с резкой критикой этой инициативы. Он охарактеризовал Мэсси как законодателя, действующего по собственному усмотрению, и заявил, что тот не совершил ни одного из тех тяжких преступлений, которые, согласно конституции, могли бы стать основанием для его отстранения от должности. Хегсет представил эти действия как выпад против американских военнослужащих и их достижений, добавив, что они подрывают боеспособность вооруженных сил США «в режиме реального времени». «Это не патриотизм,— сказал Хегсет.— Это саботаж».
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал попытку Палаты представителей США инициировать процедуру импичмента «фарсом»
Выступая на своей первой за почти шесть месяцев пресс-конференции в Пентагоне, Хегсет защищал свою роль в военных операциях, предпринятых по приказу президента Трампа. Хегсет сопоставил военные потери за период своего пребывания в должности с потерями в других исторических конфликтах, отметив, что во Вьетнамской войне погибло около 60 тыс. американцев, а в Корейской войне — 37 тыс., тогда как в ходе американо-израильской войны против Ирана погибло лишь 18 человек.
В январе к присяге будут приведены новые члены Палаты представителей, демократы получат в ней большинство. Однако в Сенате у демократов недостаточно голосов, чтобы самостоятельно добиться отстранения Хегсета от должности. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, который, как ожидается, в январе займет пост спикера, сообщил, что выступает за импичмент Хегсета. «Так называемый министр обороны злоупотребил своей властью, подорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал эту безрассудную и дорогостоящую войну по собственному выбору — войну против Ирана»,— заявил Джеффрис.
Le Monde (Париж, Франция)
Вызывающий и агрессивный Пит Хегсет избежал импичмента в Конгрессе
Столкнувшись с обвинениями республиканца Томаса Мэсси по восьми пунктам, включая ирано-иракскую войну и внесудебные казни в Карибском бассейне, министр обороны начал яростную контратаку, предвосхитив борьбу, которую намерено вести против него новое демократическое большинство. Пит Хегсет часто цитирует Библию, но на деле предпочитает применять тактику Трампа: если трудно, всегда нападай. Что он и сделал на своей первой за шесть месяцев пресс-конференции в Пентагоне на следующий день после того, как Палата представителей внесла резолюцию с призывом к его отставке.
20 minutes (Париж, Франция)
Хегсет сохранил пост главы Пентагона, Трамп счастлив
Несмотря на поражение на промежуточных выборах, до января лагерь Трампа имеет большинство в Конгрессе, что позволило ему заблокировать увольнение главы Пентагона. Пит Хегсет может вздохнуть с облегчением, по крайней мере на несколько месяцев. Процедура импичмента против него была пресечена 10 ноября республиканскими законодателями, которые предоставили главе Пентагона отсрочку до формирования Конгресса с демократическим большинством в январе.
Глава Пентагона превратился в маргинальный объект после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс упомянули нападение на Тегеран как причину своего электорального провала.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Республиканцы в Палате представителей заблокировали попытку импичмента главы Пентагона Пита Хегсета
Объявить импичмент Хегсету в сентябре предложил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, проигравший праймериз после разрыва с президентом. Он обвинил Хегсета в ряде незаконных действий, включая убийство мирных жителей в Иране, проведение несанкционированных операций в Венесуэле и Йемене.
Трамп же, сам дважды подвергавшийся попытке импичмента, отпраздновал то, что он назвал «оправданием великого американского патриота», и обрушился с критикой на Мэсси за то, что тот вынудил провести голосование. «Демократы продолжают использовать Соединенные Штаты Америки в качестве оружия и злоупотреблять ими,— заявил Трамп в программе Truth Social.— Их нужно остановить!»