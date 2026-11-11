«Это не патриотизм. Это саботаж»

Хегсет выступил с резкой критикой этой инициативы. Он охарактеризовал Мэсси как законодателя, действующего по собственному усмотрению, и заявил, что тот не совершил ни одного из тех тяжких преступлений, которые, согласно конституции, могли бы стать основанием для его отстранения от должности. Хегсет представил эти действия как выпад против американских военнослужащих и их достижений, добавив, что они подрывают боеспособность вооруженных сил США «в режиме реального времени». «Это не патриотизм,— сказал Хегсет.— Это саботаж».