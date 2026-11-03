Экс-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов перейдет в Совет федерации 10 ноября
В Законодательном собрании Свердловской области планируют провести внеочередное заседание во вторник, 10 ноября, для рассмотрения вопроса о наделении бывшего главы Екатеринбурга, действующего депутата от «Единой России» Алексея Орлова полномочиями члена Совета федерации (СФ) РФ — представителя законодательной власти региона, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. По его словам, экс-мэр прошел все согласования в «Единой России» и верхней палате российского парламента.
В самом Заксобрании «Ъ-Урал» сообщили, что на следующей неделе депутаты якобы планируют провести только заседания комитетов. «Одновременно с комитетами заседание Заксобрания идти не может, перед ним должны собраться комитеты»,— заверили в аппарате регионального парламента. Несмотря на это, депутаты оставили 10 ноября без мероприятий: заседания комитетов пройдут 9 и 13 ноября.
Алексей Орлов руководил Екатеринбургом в должности мэра с 2021 года, в феврале 2026 года переизбрался на второй срок, однако после победы на выборах в Заксобрание Свердловской области не стал отказываться от депутатского мандата и покинул кресло градоначальника. В СФ он сменит своего предшественника на посту мэра Екатеринбурга Александра Высокинского (управлял городом в 2018-2020 годах), который трудился в верхней палате российского парламента с 2021 года. Господин Высокинский продолжит работу в свердловском Заксобрании, как глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах, член СФ в 2010-2021 годах Аркадий Чернецкий — политикам достались посты вице-спикера и перового заместителя председателя регионального парламента соответственно. Алексей Орлов же был утвержден рядовым членом комитета по законодательству и общественной безопасности без зарплаты из бюджета Свердловской области.
Господин Орлов будет трудиться в СФ РФ с Виктором Шептием — с 2022 года он представляет в верхней палате российского парламента исполнительную власть Свердловской области.
По итогам выборов в сентябре «Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве Заксобрания Свердловской области по сравнению с прошлым с 33 депутатов до 36, четырем оппозиционным партиям досталось всего 14 мест. Партия власти сохранила возможность распределить большую часть руководящих постов, включая позицию спикера, среди своих представителей.