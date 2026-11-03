Экс-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов перейдет в Совет федерации 10 ноября

В самом Заксобрании «Ъ-Урал» сообщили, что на следующей неделе депутаты якобы планируют провести только заседания комитетов. «Одновременно с комитетами заседание Заксобрания идти не может, перед ним должны собраться комитеты»,— заверили в аппарате регионального парламента. Несмотря на это, депутаты оставили 10 ноября без мероприятий: заседания комитетов пройдут 9 и 13 ноября.