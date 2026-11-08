Главные новости за выходные 7–8 ноября
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
24-летний мужчина открыл стрельбу по людям в центре Кракова. Погибли шесть человек. Стрелка задержали. У него дома было найдено еще три трупа. Как стало известно позднее, это были его родители и сестра. Расследуется дело о теракте.
В возрасте 88 лет умерла советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.
Франция и другие страны Евросоюза будут представлены на переговорах по урегулированию украинского конфликта 10-11 ноября в Абу-Даби. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.
Вооруженные силы Украины 7 ноября атаковали Орловскую область ракетами. Целью стало одно из предприятий в Орле.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава готова восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.
Вице-президент Парагвая Педро Альяна вступил в должность главы государства после импичмента президента Сантьяго Пеньи. Церемония присяги состоялась в присутствии обеих палат парламента.
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино решил отказаться от расширения чемпионата мира в случае переизбрания на новый срок. О своих планах, по словам источников The Times, господин Инфантино сообщил членам президиума.
Папа римский Лев XIV отправился в 12-дневный тур по странам Южной Америки после того, как в середине октября перенес операцию на легком. За время поездки, он посетит Уругвай, Аргентину и Перу.